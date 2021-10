CanaFarma kündigt die Produktion eines Podcasts von Winners Circle an

NICHT FÜR DIE VERÖFFENTLICHUNG IN DEN USA ODER IN US-AMERIKANISCHEN NACHRICHTENDIENSTEN

Vancouver, BC 30. September 2021 / CanaFarma Hemp Products Corp. (CSE:CNFA) (das „Unternehmen“ oder „CanaFarma“), ein führendes Unternehmen im Gesundheits- und Wellnessbereich, gibt bekannt, dass sein strategischer Partner, Winners Circle Genetics, Inc. („WCG“), die Aufzeichnung der ersten fünf (von geplanten 10-12) Episoden seines neuen Podcasts „Smoke With Me“ abgeschlossen hat, bei dem es sich um eine Talkshow zur Aufklärung über Cannabis mit prominenten Gästen handelt. Diese Folgen sollen nach Abschluss der Aufzeichnung und Produktion über alle üblichen Podcast-Quellen veröffentlicht werden. „Smoke With Me“ taucht tief in die Cannabis- und Hip-Hop-Kultur ein und verbindet beides in einem Podcast, der von „The Wolf of Weed Street“ und „DJ Infamous“ moderiert wird, mit wöchentlichen prominenten Gästen. Der Podcast behandelt aktuelle Ereignisse, wobei geraucht wird und verschiedene Aspekte der Schlagzeilen des Tages beleuchtet werden.

Über Winners Circle Genetics Inc.

Winners Circle Genetics ist eines der führenden Genetikunternehmen der Cannabisbranche. Die erstklassigen eigenen Premium-Cannabismarken von WCG haben die Branche mit ihren preisgekrönten Sorten im Sturm erobert.

Über CanaFarma Hemp Products Corp.

CanaFarma Hemps Product Corp. ist ein Full-Service-Unternehmen, das in der Hanfindustrie tätig ist und auf dem Wellness-Verbrauchermarkt ein umfassendes Sortiment an Produkten und Dienstleistungen anbietet. Diese Produkte und Dienstleistungen beinhalten den Anbau von qualitativ hochwertigem Hanf, die Bereitstellung von Dienstleistungen zur Hanfverarbeitung sowie das Angebot von Produkten auf Hanfbasis, die über ein etabliertes Netzwerk direkt an die Verbraucher vermarktet werden.

