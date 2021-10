Trench Metals wird das Uranprojektportfolio in Athabasca, Saskatchewan, Kanada, erweitern

Vancouver, Kanada – 3. Oktober 2021 – Trench Metals Corp. (das „Unternehmen“) (TSXV: TMC, FWB: 33H2) gibt bekannt, dass sein Board of Directors mit einer strategischen Überprüfung mehrerer Uranprojekte in der Nähe des unternehmenseigenen Uranprojekts Gorilla Lake begonnen hat, um das Portfolio des Unternehmens zu erweitern.

Simon Cheng, Chief Executive Officer des Unternehmens, äußerte sich dazu: „Basierend auf den ermutigenden ersten Ergebnissen unseres Arbeitsprogramms im Sommer 2021 auf unserem Uranprojekt Gorilla Lake ist das Unternehmen begeistert, weitere stark höffige Uranprojekte in Athabasca, Saskatchewan, zu bewerten, die nach Ansicht des Board of Directors das Projektportfolio des Unternehmens verbessern würden. Das Board of Directors ist der Ansicht, dass der Zeitpunkt für eine Expansion ideal ist, da der Uranpreis steigt und für das kommende Jahrzehnt ein deutliches Nachfragewachstum prognostiziert wird. Es scheint, dass die Welt auf den Gedanken kommt, dass Atomkraft die beste Lösung sei, den weltweiten Bedarf an grüner Energie zu decken.“

Über Trench Metals Corp

Trench Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen. Wir schaffen durch die Beteiligung an vielversprechenden Mineralexplorationsmöglichkeiten Werte für unsere Aktionäre. Unser Hauptziel besteht darin, verschiedene Projekte von der Entdeckung bis hin zur Produktion auszubauen. Mit dieser vertikal integrierten Strategie kann Trench Metals über den gesamten Lebenszyklus des Bergbauprozesses eine hervorragende Wertschöpfung für die Aktionäre erzielen.

Trench Metals Corp. hat das Recht auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) am Uranprojekt Gorilla Lake. Gorilla Lake befindet sich im Gebiet Cluff Lake innerhalb des Athabasca-Urandistrikt in der kanadischen Provinz Saskatchewan. Der Athabasca-Distrikt ist der Standort der hochgradigsten Uranlagerstätten der Welt und liefert 18 % der globalen Uranproduktion. Das Projekt Gorilla Lake erstreckt sich über nahezu 7.000 Hektar im Northern Mining District von Saskatchewan in der Nähe der Uranlagerstätte Shea Creek.

Nähere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie per E-Mail unter info@trenchmetals.com oder auf der Website des Unternehmens unter www.trenchmetals.com.

