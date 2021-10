Vicinity Motor Corp. schließt strategische Kooperationsvereinbarung mit der Geschäftseinheit EAVX von JB Poindexter & Co. ab, um sein Produktangebot zu erweitern

VANCOUVER, BC – 4. Oktober 2021 – Vicinity Motor Corp. (NASDAQ:VEV) (TSXV:VMC) (FRA:6LG) („Vicinity Motor“, „"VMC“ oder „Unternehmen“), ein nordamerikanischer Hersteller von Elektrofahrzeugen, der sich auf die Bereitstellung nachhaltiger und kostengünstiger Elektrofahrzeuge für die Transportbranche konzentriert, gab heute den Abschluss einer strategischen Kooperationsvereinbarung mit der Geschäftseinheit EAVX von JB Poindexter bekannt, deren Aufgabe es ist, die nächste Generation alternativ angetriebener Aufbauten für kommerzielle Arbeitsfahrzeuge zu konzipieren und zu entwickeln. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden EAVX-Aufbauten in die bestehenden Fahrgestelle von Vicinity-Bussen und Lkw integriert.

Vicinity Motor ist bestrebt, den weltweiten Übergang zu nachhaltigeren Fahrzeugen anzuführen, indem es vorhandene Produktlinien erweitert und Lösungen für neue Kundensegmente entwickelt.

„Wir haben uns auf diese Partnerschaft mit EAVX gefreut, einer neuen Geschäftseinheit von JB Poindexter, die an der Spitze der technologischen Innovation steht“, sagte William Trainer, Chief Executive Officer der Vicinity Motor Corp. „Vicinity verfügt über ein hohes Maß an Fachwissen in den Bereichen Technik und Fertigung, und wir sehen den Umbau unseres bewährten Elektrobus-Fahrgestells, um es für begehbare Transporter nutzbar zu machen, als einen natürlichen Übergang. Außerdem sind wir davon überzeugt, dass es bei unserem bestehenden kommunalen Kundenstamm eine erhebliche Nachfrage nach Lösungen für Arbeitsfahrzeuge gibt, bei denen unser neuer Lkw VMC 1200 Klasse 3 zum Einsatz kommt.“

Zu den vorgeschlagenen Zielen der Zusammenarbeit gehören:

1) Entwicklung einer neuen Generation von Elektro-Lkw der Klasse 3 für den Einsatz in kommunalen Flotten

2) Entwicklung einer neuen Generation von Lkw der Klasse 5/6 für begehbare Transporter

„Wir können in der Herstellung der besten Aufbauten und Zubehörteile für Arbeits- und Nutzfahrzeuge auf eine lange Tradition zurückblicken, und wir planen, unsere Fähigkeiten weiter auszubauen, indem wir durch diese Partnerschaft mit VMC alternativ angetriebene Fahrzeuge bereitstellen“, sagte John Poindexter, CEO und Chairman von JB Poindexter & Co.

„Wenn unsere kommunalen und gewerblichen Kunden die Entscheidung bewerten, ihren Fuhrpark von Verbrennungsmotoren auf alternative Kraftstoffe wie Elektroantriebe umzustellen, sind die Gesamtbetriebskosten ein vorrangiger Faktor“, so Mark Hope, Chief Operating Officer und General Manager von EAVX. „Durch die Zusammenarbeit mit Vicinity Motor können wir Fahrzeuglösungen anbieten, die dazu beitragen, die Kraftstoff- und Wartungskosten zu senken und die Einführung von Elektrofahrzeugen auf dem Markt für Kommunal- und Nutzfahrzeuge zu beschleunigen.“