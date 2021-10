Insgesamt schwank das Währungspaar EUR/PLN zwischen 4,3710 und im Hoch bei 4,6800 PLN seit Anfang letzten Jahres seitwärts, in den letzten Monaten haben Händler allerdings eine eindeutige inverse SKS-Formation zwischen 4,4405 und grob 4,61 PLN aufgebaut. Dabei gelang es bereits Ende September kurzzeitig über die Nackenlinie zuzulegen, allerdings blieben weitere Käufer fern, dies sorgte in der abgelaufenen Handelswoche sogar zu einem deutlichen Kursrückfall des Paares zurück unter die Nackenlinie. Jetzt liegt ein klares Scheitern der bullischen Marktteilnehmer vor und könnte infolgedessen weitere Verkäufer animieren den Zloty hochzutreiben. Entsprechend ergeben sich gewisse Handelsansätze auf der Unterseite im Falle von weiteren Abschlägen.

Schwacher Start in neuen Monat

Die erste Unterstützung verlaufend um 4,5885 PLN ist schon einmal auf Wochenschlusskursbasis gebrochen worden, dies könnte infolgedessen nun kurzfristiges Korrekturpotenzial zunächst in den Bereich von 4,5536 PLN eröffnen, darunter müssten sich Investoren auf einen zeitnahen Test des Niveaus der rechten Schulter um 4,50 PLN zwingend einstellen. Entsprechend ergeben sich Short-Ansätze bei Einhaltung der Voraussetzungen, wünschenswert wären hierzu weitere Abschläge. An dieser Stelle müsste der weitere Werdegang des Paares EUR/PLN erneut ausgewertet werden. Sollten sich doch noch bullische Marktteilnehmer durchsetzen und das Paar auf Wochenschlusskursbasis mindestens über 4,6125 PLN vorantreiben, könnte dies die inverse SKS-Formation doch noch retten und Potenzial zunächst an die Aprilhochs bei 4,68 PLN freisetzen.