Ölpreise vor Opec-Treffen weitgehend stabil Die Ölpreise haben sich am Montag vor einem mit Spannung erwarteten Treffen großer Förderländer nur wenig bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 79,24 US-Dollar. Das waren vier Cent weniger als am Freitag. Der Preis …