DGAP-News: O2 Gold Inc. / Schlagwort(e): Bohrergebnis

O2 Gold Inc.: O2Gold erbohrt 19 g/t Au im Haupterzgang Aurora, erhöht die nachgewiesene Tiefe der Ader und gibt ein Update von der durchgeführten Exploration



04.10.2021 / 08:06

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



O2Gold erbohrt 19 g/t Au im Haupterzgang Aurora, erhöht die nachgewiesene Tiefe der Ader und gibt ein Update von der durchgeführten Exploration



TORONTO, 20. September 2021. O2Gold Inc. ("O2Gold" oder das "Unternehmen") (TSXV: OTGO) meldet hochgradige Gold-Silber-Abschnitte aus ihrer ersten Bohrung im Aurora-Stollen in Kolumbien, wo das Unternehmen über Abbau- und Produktionsgenehmigungen verfügt.