Nel ASA: Die ersten Kurse sind da! Das bringt der Montag…

Beim norwegischen Wasserstoffspezialisten Nel ASA wird es in dieser Woche darum gehen, die guten Unternehmensmeldungen in steigende Notierungen am Aktienmarkt umzusetzen. Der Anfang ist vielversprechend. Denn die ersten Kurse haben deutlich grüne Vorzeichen. Das verwundert allerdings kaum. Schließlich vermeldete Nel in der vergangenen Woche gleich drei neue Aufträge, die den Umsatz ankurbeln sollten…

Zunächst bestellte der britische Gasversorger SGN einen 5-Megawatt-Elektrolyseur um damit in Schottland ein komplettes Heiznetzwerk zu betreiben. Dann kam ein Auftrag über eine Wasserstofftankstelle in der Region Tours in Frankreich dazu – der erste Auftrag aus Frankreich überhaupt. Zuletzt orderte auch der schwedische Transportkonzern MaserFrakt eine komplette Wasserstofftankstelle, die bereits 2022 fertig gestellt sein soll.

Fazit: Die guten Nachrichten bei Nel ASA häufen sich. Auch die Experten sind optimistisch. Es könnte also schnell gehen, bis der Markt die aktuelle Bewertung korrigiert und die Aktie nach oben schießt. Doch sollten Anleger jetzt schon einsteigen? Wie groß sind die Gewinnchancen? Wie hoch ist das Risiko? Angesichts der hochspannenden Situation haben wir Nel ASA genau unter die Lupe genommen. Hier können Sie die Ergebnisse abrufen.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

