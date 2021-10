LYNX DAX: Wo befinden sich die Widerstände? Anzeige Nachrichtenquelle: LYNX Analysen | 04.10.2021, 08:32 | | 37 0 04.10.2021, 08:32 | Foto: lynx-analysen



Die Korrektur an den globalen Börsen fand auch in der vorigen Woche ihre Fortsetzung. Die Bullen scheiterten in den wichtigen Indizes an den in der vorigen Woche beschriebenen Widerständen und neue Kaufsignale blieben aus. Doch die nächsten voraussichtlichen Kursziele stehen bereits fest. Jetzt den vollständigen Artikel lesen

