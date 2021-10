BARCLAYS stuft Totalenergies auf 'Overweight'

11:03 Uhr Umweltaktivisten fordern von EU Werbeverbot für Öl- und Gaskonzerne dpa-AFX | Marktberichte

08:35 Uhr India: Adani Green Energy Completes the Acquisition of the 5 GW Renewable Portfolio of SB Energy India Business Wire (engl.) | Weitere Nachrichten

01.10.21 TotalEnergies Doubles its Recycled Plastic Production Capacity in France Business Wire (engl.) | Weitere Nachrichten

01.10.21 TotalEnergies, Air Liquide, VINCI and a Group of International Companies Launch the World’s Largest Clean Hydrogen Infrastructure Fund Business Wire (engl.) | Weitere Nachrichten

30.09.21 Sustainable Development in the Russian Arctic: TotalEnergies Commits to the Protection of Biodiversity in the Arctic LNG 2 Project Business Wire (engl.) | Weitere Nachrichten

29.09.21 UBS stuft Totalenergies auf 'Neutral' dpa-AFX Analysen | Analysen: andere