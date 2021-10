Kissigs Investor-Update Q3/21 mit Funkwerk, Apollo Global Management, KKR, Nynomic, MBB, SBF, Energiekontor, Hypoport, Danaher, Mutares

Investor-Update zum Ende des 3. Quartals 2021





Das dritte Quartal liegt hinter uns und die bestimmenden Themen waren (1.) der Fortschritt bei der Impfkampagne und damit einhergehend weitere Lockerungen, die jedoch im Wettstreit mit wieder ansteigenden Infizierungszahlen durch die Delta-Variante stehen, sowie (2.) zunehmende Probleme bei den Lieferketten, steigende Preise bei Roh- und Baustoffen, die Inflations- und Zinsängste befeuern und (3.) die mögliche Änderung der Notenbankpolitik, wo die FED früher als bisher gedacht an der Zinsschraube drehen und/oder die milliardenschweren Anleihekaufprogramme reduzieren könnte. Wem diese Ausführungen bekannt vorkommen, muss sich nicht wundern: es sind die gleichen wie vor drei Monaten.





Neu sind die massiv gestiegenen regulatorischen Eingriffe seitens Chinas Regierung in die zumeist digitalen Erfolgsunternehmen des Landes, was zu enormen Kursverlusten bei den betreffenden Aktien geführt hat. Sei es bei Internetriesen wie Alibaba oder Tencent, bei Ridehailing-Chamioons wie Didi Global oder bei EdTech-Firmen wie New Oriental Education. Und ein Ende des "regulatorischen Crackdowns" ist nicht in Sicht, dass Chinas Börsen insgesamt unter Druck stehen. Die drohende Pleite von Chinas zweitgrößten Immobilienentwickler Evergrande macht die Lage nicht besser/einfacher.





Die USA stehen vor einem Shutdown aufgrund des Erreichens der Schuldenbobergrenze und Joe Bidens ehrgeiziges Infrastrukturpaket wird immer weiter eingedampft - von Durchbruch ist hier weiterhin keine Spur. Die steigende Inflation, auch dank deutlich erhöhter Energiepreise, gepaart mit steigenden Zinsen am langen Ende und der Erwartung, dass die US-Notenbank schon früher als bisher angenommen ihren superexpansiven Geldkurs und die Nullzinspolitik beenden könnte, lasten ebenfalls auf den Weltbörsen.





In diesem Umfeld hat sich mein Depot mehr als achtbar geschlagen; die ganz großen Umwälzungen habe ich nicht vorgenommen, denn mit meinen Depotschwergewichten fühlte und fühle ich mich grundsätzlich weiterhin wohl. Die meisten Top-Werte sind alte Bekannte, aber an der Gewichtung hat sich einiges verändert. Ende September waren die größten Positionen in meinem Investmentdepot Funkwerk, Apollo Global Management, KKR, Nynomic, MBB, SBF, Energiekontor, Hypoport, Danaher und Mutares. Damit gibt es nur einen neuen Wert neu in meiner Top 10 und für die Veränderungen einige (gute) Gründe...





