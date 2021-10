HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Brenntag von 90 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der jüngste Kursrücksetzer habe für Anleger einen guten Einstiegszeitpunkt geschaffen, schrieb Analyst Thomas Burlton in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit dem Chemikalienhändler könnten Anleger auf eine mehrjährige Neuausrichtungs-Story setzen. Das höhere Kursziel begründete er mit dem gestiegenen Vertrauen in die Fortschritte mit dem Programm "Project Brenntag"./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2021 / 16:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben