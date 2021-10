München / Raleigh, NC (USA), 04. Oktober 2021

SYNLAB baut Partnerschaft mit Feedtrail aus, um Patienten- und Kundenfeedback in Echtzeit zu erhalten

SYNLAB führt die Feedtrail XM-Plattform an mehr als 2.000 Standorten in 36 Ländern ein, um den kontinuierlichen Dialog mit Patienten und Kunden weiter zu stärken und Routineprozesse zu optimieren.

SYNLAB, Europas führender Anbieter von medizinischen Diagnostikdienstleistungen, und Feedtrail, Innovator im Bereich der Patientenkommunikation, geben die Ausweitung ihrer erfolgreichen Partnerschaft zur Schärfung des Patienten- und Kundenfokus bekannt. SYNLAB setzt auf Feedtrail als langfristigen strategischen Partner und erweitert die Nutzung der Feedtrail XM-Plattform an mehr als 2.000 Standorten in 36 Ländern, um das Kundenerlebnis zu optimieren.

Durch die Nutzung der Feedtrail XM-Plattform können Krankenhäuser, Ärzte und Patienten die Serviceleistungen von SYNLAB in Echtzeit bewerten und offenes Feedback geben. Auf diese Weise steht SYNLAB in ständigem Dialog mit Patienten und Kunden und kann Echtzeitdaten nutzen, um tägliche Prozesse im Zusammenhang mit dem Patienten- und Kundenerlebnis zu optimieren.

"Durch die Fortsetzung unserer Partnerschaft mit Feedtrail geben wir unseren Patienten und Kunden eine kraftvolle Stimme und stärken unseren kundenzentrierten Ansatz in der medizinischen Diagnostik. Wir nutzen die täglich gewonnenen Erkenntnisse, um unsere Abläufe kontinuierlich zu verbessern. Es liegt uns am Herzen, die Bedürfnisse unserer Kunden so zu erfüllen, dass ein greifbarer Mehrwert für Patienten und medizinisches Fachpersonal entsteht", sagt Alexander Hagen, Head of Group Marketing and Communication bei SYNLAB.