Die Vereinigung will politische Entscheidungsträger besser darüber informieren, wie einzigartige und komplexe Partnerschaften in diesem Ökosystem medizinische Innovationen und Investitionen ermöglichen. Zudem wird die LSAA Expertengremien einberufen und faktengestützte Reports mit wichtigen Stakeholdern austauschen. Ziel ist es, die Relevanz von Early-Phase-Investoren und die Notwendigkeit der Unterstützung durch die jeweiligen Gesetzgeber in Europa zu verdeutlichen.

"Venture Capital Fonds haben zu lange tatenlos zugesehen, wie politische Entscheidungen, die unsere Portfoliounternehmen betrafen, ohne uns getroffen wurden", sagte Dr. Sascha Berger, Partner bei TVM Capital. "Wir müssen den politischen Entscheidungsträgern unsere Expertise und unsere Standpunkte vermitteln. Deshalb übernehme ich eine aktive Rolle in der LSAA".

Dr. Sascha Berger ist, wie auch Dr. Klaus Stöckemann, Peppermint Ventures, und Cornelia Yzer, die ehemalige deutsche Staatssekretärin für Wirtschaft, Forschung und Technologie und ehemalige Bundestagsabgeordnete, Mitglied im unabhängigen Beirat der LSAA. Eine vollständige Liste der Beiratsmitglieder finden Sie unter www.acceleratelifescience.org.

Die LSAA setzt sich für folgende Punkte ein: Starker Schutz und Einhaltung des geistigen Eigentums, wertorientierte Preisgestaltung für innovative Arzneimittel in staatlichen Gesundheitsprogrammen und weitere politische Maßnahmen, die den Zugang der Patienten zu einer qualitativ besseren Versorgung in ganz Europa gewährleisten.

Sie wird einem wichtigen, aber oft wenig beachteten Element der Innovationen im Gesundheitswesen eine Stimme geben: dem Risikokapital, das neuartige Behandlungen und Heilmethoden finanziert. "Das grundlegende Ziel der Organisation ist es, eine europäische Plattform zu schaffen, die Rahmenbedingungen für die Finanzierung im HealthTech-Sektor zu verbessern hilft. Wir wollen den Life-Science-Sektor dabei unterstützen, nationale politische Entscheidungsträger mit ihren Themen in wichtigen Märkten in ganz Europa zu erreichen", so Rainer Westermann, LSAA Deutschland Country Director.

Um Innovationen und Investitionen im Gesundheitswesen erfolgreich voranzutreiben, verfolgt die LSAA unter anderem folgende Ziele:

Förderung und Verankerung der Bedürfnisse des Risikokapitals für Investitionen in Early-Phase- Forschung und -Entwicklung bei politischen Entscheidern in ganz Europa, besonders in Bezug auf unterversorgte Patienten.

Schaffung eines wertorientierten Marktumfelds im gesamten Gesundheitssektor in Europa

Unterstützung ähnlicher Mitgliedsorganisationen bei dem gleichzeitigen Aufbau eines Ökosystems und eines Allianznetzwerks zur Verfolgung dieses gemeinsamen Ziels.

Über die Life Sciences Acceleration Alliance

Die Life Sciences Acceleration Alliance ist ein Zusammenschluss von Investoren, führenden Wissenschaftlern und Unternehmen, die sich für die Stärkung der biowissenschaftlichen Forschung und Entwicklung in Europa einsetzen. Ihr Ziel ist es, dem auf frühe Unternehmen fokussierten Life-Science-Ökosystem in Europa eine Stimme zu geben. Dies umfasst Investoren und Inkubatoren, die Innovationen maßgeblich vorantreiben. Mit Standorten in Deutschland, Frankreich und Großbritannien arbeitet die LSAA mit namenhaften Unternehmen der Branche zusammen, um Europa zu einem führenden Standort in der weltweiten biopharmazeutischen Forschung und für die unternehmerische Vermarktung zu machen. Ziel ist, ein politisches Klima in Europa zu unterstützen, das medizinische Forschung und den Zugang zu deren Entdeckungen zum Nutzen der Patienten befördert. Weitere Informationen finden Sie auf der Website: www.acceleratelifescience.org

