Der Kurseinbruch bei den COVID-19 Impfstoffaktien am Freitag an der NASDAQ ging auch an der Valneva Aktie nicht spurlos vorüber. Zwar hatte die Biotech-Aktie ihren „Crash-Moment” bereits Mitte September, dennoch kam auch diesmal der Aktienkurs unter Druck. Mit einem Minus an der Euronext in Paris von 6,19 Prozent auf 12,72 Euro fiel dies aber vergleichsweise überschaubar aus im Vergleich zu den prozentual zweistelligen Verlusten, ...