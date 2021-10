TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die moderate Erholungsrally der US-Börsen vom Freitag ist am Montag in Fernost meist nicht angekommen. Viele der wichtigsten Indizes in Asien kamen erneut unter Druck - unter anderem wegen neuer Schlagzeilen um den Immobilienkonzern Evergrande. In Festland-China pausierte der Handel anlässlich der "Goldenen Woche" nach dem Nationalfeiertag. Dort findet erst am Freitag wieder Börsenhandel statt.

Laut Marktbeobachter Jeffrey Halley vom Broker Oanda sind die Märkte in Fernost in einem Umfeld mit reduzierter Liquidität den Schlagzeilen rund um Evergrande besonders stark ausgesetzt. Trotz der China-Pause wurde in Hongkong gehandelt: Der Leitindex der chinesischen Sonderverwaltungszone sackte um zuletzt 2,36 Prozent auf 23 994,87 Punkte ab.