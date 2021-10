1.HJ 2021: Ergebnisverbesserung durch höhere Mieterträge und Veräußerung von Objekten; leichte Anhebung der 2021er Prognosen; Kursziel und Rating bestätigt



Wie von uns erwartet hat die Coreo AG in den ersten sechs Monaten 2021 die Mieterlöse auf 1,93 Mio. EUR (VJ: 1,55 Mio. EUR) gesteigert. In erster Linie ist die Steigerung der Mieterlöse auf den im ersten Halbjahr 2020 erfolgten Zugang des NRW-Portfolios zurückzuführen, welcher nur anteilig in der Vorjahresperiode enthalten war. Darüber hinaus hat die Gesellschaft beim Hydra-Portfolio Vermietungserfolge erreicht sowie insgesamt keine Corona-bedingten Mietausfälle verzeichnet. Der Anstieg der Mieterlöse wurde einerseits von einer, absolut gesehen leicht rückläufigen Entwicklung des Veräußerungsergebnisses in Höhe von 0,31 Mio. EUR (VJ: 0,49 Mio. EUR) sowie von einem sichtbaren Anstieg des Bewertungsergebnisses auf 0,78 Mio. EUR (VJ: 0,00 Mio. EUR) begleitet. Mit dieser deutlich erhöhten Ertragsbasis war die Coreo AG in der Lage, das EBIT auf 0,50 Mio. EUR (VJ: -0,10 Mio. EUR) zu steigern und damit auf Halbjahresbasis erstmals ein positives EBIT auszuweisen.



In unserer letzten Researchstudie (siehe Studie vom 19.08.2021) haben wir die Grundlage für unsere Prognosen erläutert, die unseres Erachtens weiterhin Bestand haben. Einerseits dürfte die Gesellschaft mit dem aktuellen Objektbestand einen Anstieg der Mieterlöse erwirtschaften. Als einen weiteren Aspekt der Ertragsentwicklung haben wir mögliche Veräußerungserlöse, insbesondere durch den geplanten Verkauf von Objekten des Göttinger Portfolios sowie durch Teilverkäufe der direkt von der Coreo AG gehaltenen Objekten in Lünen und Gelsenkirchen, unterstellt.

Nicht eingeplant hatten wir allerdings Veräußerungen von zwei Objekten des Hydra-Portfolios (Hanau, Darmstadt) sowie eines Objektes des Mannheimer Portfolios, für welche bereits abgeschlossene Kaufverträge vorliegen und diese deshalb als 'zur Veräußerung' umgebucht wurden. Wir heben daher unsere erwarteten Veräußerungserlöse für 2021 deutlich auf 12,87 Mio. EUR an und rechnen mit einem Veräußerungsergebnis in Höhe von 2,13 Mio. EUR (bisher: 1,52 Mio. EUR). Die Veräußerung der Objekte wird aber mit einem signifikanten Liquiditätszufluss einhergehen, womit der finanzielle Spielraum für weitere Investitionen deutlich ansteigen wird.



Rating: Kaufen

Analyst: GBC

Kursziel: 2,60 Euro