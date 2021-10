Wie entwickelten sich Fonds für Stiftungen im August 2021?

Im August entwickelte sich der MMD-Index Stiftung zum sechsten Mal in Folge positiv. Das Wachstum verringerte sich dabei im Vergleich zum Vormonat von 0,98% auf 0,57%. In 2021 stieg die Performance des MMD-Index Stif- tung auf 4,19% an.

Die weltweiten Anleihekurse entwickelten sich im August rückläufig. Dies war vor allem auf den Anstieg der Inflation und den damit zunehmenden Handlungsdruck auf die Notenbanken zurückzuführen. Die Sorgen der Marktteilnehmer vor einer Leitzinsanhebung konnte aber von den Zentralbanken gemindert werden, da die Erholung an den Märkten noch keine Änderung der Geldpolitik rechtfertige und die hohen Inflationswerte - nach deren Einschätzung - nicht von langer Dauer seien. Auch Unternehmensanleihen verbuchten im August Kursverlust. Wohingegen Schwellenländeranleihen einen Zuwachs verzeichneten.



Die weltweiten Aktienmärkte konnten den Aufwärtstrend aus den Vormonaten fortsetzen und erreichten zum Teil neue Rekordstände. Gemessen am MSCI World Index in lokaler Währung gewannen die globalen Aktienmärkte 2,50% hinzu. Diese Entwicklung wurde von den Zentralbanken, die weiterhin an der aktuellen Geldpolitik festhalten wollen und erfreulicher Unternehmensergebnisse gestützt. Auch die Börsen aus den Schwellenländern verbuchten ein Plus.



