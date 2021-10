Experten für ein offenes Europa suchen eine Zusammenarbeit mit Russland

RIGA, Lettland, 4. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Der Expertenclub „Open Europe" hat eine Online-Diskussion, „European Dialogue: New Format", durchgeführt, um über die Beziehungen zwischen der EU und Russland zu sprechen. Der Expertenclub wurde von Ruslan Pankratov, dem Vorsitzenden der lettischen Partei „Rīcības" („Aktion"), gegründet, um Politikern, Diplomaten und Wissenschaftlern das Wort zu erteilen und die Ergebnisse mit den EU-Institutionen zu teilen. Viele Europäer haben in letzter Zeit Stress und Druck im Zusammenhang mit der Pandemie und dem wirtschaftlichen Niedergang erlebt, während neue Sanktionen und die aktive Verbreitung von Propaganda in den Medien, die auf den östlichen Nachbarn abzielt, sowie die konsequente Militarisierung, die vor allem in den baltischen Staaten mit einem hohen Anteil russischsprachiger Bevölkerung zu beobachten ist, die EU vor neue Herausforderungen stellen.

An der Veranstaltung nahmen Experten aus Belgien, Italien, Litauen, Portugal und Lettland teil. Ruslan Pankratov wies zunächst auf die Schwierigkeiten hin, mit denen die russischsprachigen Minderheiten in den baltischen Staaten konfrontiert sind, und nannte die Liste der Rechte, die ihnen vorenthalten werden, die aus 82 Punkten besteht. Die fortschreitende Militarisierung und die Abwanderung von Fachkräften werden in der Öffentlichkeit nicht gerne thematisiert, da die neue Gesetzgebung kontroverse offizielle Politiken und „Wahrheiten" fördert, die von vielen Bürgern nicht geteilt werden, und durch Zensurmechanismen durchgesetzt wird.