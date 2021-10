FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Im wackeligen Marktumfeld haben die Papiere von K+S ihr Zweijahreshoch von 14,06 Euro am Montagmorgen nicht lange gehalten. Zuletzt lagen die Papiere des Düngerkonzerns noch mit einem halben Prozent Plus bei 13,82 Euro wieder innerhalb der Spanne der vergangenen Tage. Dabei hatte ein positiver Kommentar des Citigroup-Analysten Mubasher Chaudry zunächst Auftrieb gegeben. Er rechnet in einem Ausblick auf den Quartalsbericht mit anhaltend engem Kali-Markt bis weit ins Jahr 2022 hinein - und entsprechend hohen Gewinnen. Sein Kursziel stockte er auf 15,70 Euro und blieb bei seiner Kaufempfehlung./ag/mis