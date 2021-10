Kann die BMW-Aktie kann in den nächsten Wochen auf ihrem Weg zu den hoch gesteckten Kurszielen zumindest wieder auf 87 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

In den vergangenen Wochen konnte sich die BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003) nach ihrem kurzfristigen Kursrutsch vom 20.9.21 auf bis zu 76,55 Euro wieder deutlich nach oben hin absetzen. Am 30.9.21 erreichte die Aktie bei 84,90 Euro ein Tageshoch. Die allgemein steigende Verunsicherung beförderte den Aktienkurs allerdings trotz steigender Verkaufszahlen in den USA und der Anhebung der Jahresprognose wieder auf sein aktuelles Niveau im Bereich von 83 Euro.

Wegen der Prognoseerhöhung bekräftigte die Mehrheit der Experten mit Kurszielen von bis zu 120 Euro (Bernstein Research und Warburg Research) ihre Kauf- oder Halteempfehlungen für die BMW-Aktie. Handelt es sich bei den aktuellen Kursrückgängen nur um eine vorüber gehende Schwäche und die BMW-Aktie kann in den nächsten Wochen auf ihrem Weg zu den hoch gesteckten Kurszielen zumindest wieder auf 87 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.