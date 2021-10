Aufruf an politische Entscheidungsträger Plasmaspenden in der EU stärker zu fördern

Die Internationale Woche der Plasmaspende hat das Ziel die Plasmaspende stärker in den öffentlichen Fokus zu rücken und auf die Notwendigkeit zu verweisen, dass die einzelnen EU Mitgliedstaaten mehr zur europäischen Versorgung beitragen

BRÜSSEL, 4. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Die Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA) nimmt die 9. Internationale Woche der Plasmaspende, die vom 4.-8. Oktober stattfindet, zum Anlass das Bewusstsein und Verständnis für die Bedeutung von Plasma zu stärken, insbesondere aber sich dafür einzusetzen, das die einzelnen Mitgliedstaaten mehr zur europäischen Versorgung beitragen. Gleichzeitig möchte die PPTA allen Plasmaspendern danken, die durch ihr Engagement helfen, das Leben der Menschen, die auf Plasmapräparate angewiesen sind zu verbessern. Im Ramen der Überarbeitung der europäischen Richtlinien für Blut, Gewebe und Zellen appelliert die PPTA an politische Entscheidungsträger und Regulierungsbehörden in ganz Europa, die Rahmenbedingungen für die Plasmaspende und Plasmapräparate zu stärken. Darüber hinaus sollen alle notwendigen Maßnahmen getroffen werden, die Plasmaspende in der gesamten Europäischen Union zu fördern.