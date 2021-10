HPS Home Power Solutions gibt Teilnahme am World Hydrogen Congress sowie der Messe "The smarter E Europe" bekannt

Berlin, 04. Oktober 2021 - HPS Home Power Solutions GmbH (HPS), Anbieter von picea, dem weltweit ersten Solar-Wasserstoff-Speicher für das Eigenheim zur netzunabhängigen und CO 2 -freien Stromversorgung, wird im Oktober an zwei der wichtigsten internationalen Veranstaltungen für Wasserstoff-, Speichertechnologien und Solarenergie teilnehmen. In der Woche 4.-8. Oktober finden direkt nacheinander der World Hydrogen Congress 2021 in Amsterdam und die Messe The smarter E Europe in München statt.

Der Gründer und Geschäftsführer von HPS, Zeyad Abul-Ella, nimmt beim World Hydrogen Congress an der Podiumsdiskussion "Hydrogen as a solution for regionalised energy planning & home heating sector" teil und zeigt auf, welche Lösungen der Solar-Wasserstoff-Speicher picea bietet.

Darüber hinaus lädt HPS, Gewinner des "smarter E Award 2021", Pressevertreter, Fachbesucher und Vertriebspartner nach München zur Messe The smarter E Europe ein.

Im Vorfeld sowie im Rahmen der Veranstaltungen steht HPS für Gespräche und Interviews gerne zur Verfügung.

World Hydrogen Congress 2021

Datum: 4.- 6. Oktober 2021

Ort: PTA Congress Center Amsterdam, Niederlande

Podiumsdiskussion: 6. Oktober, ab 14:35 Uhr "Hydrogen as a solution for regionalised energy planning & home heating sector", Zeyad Abul-Ella (HPS Home Power Solutions GmbH)

Der alle zwei Jahre stattfindende "World Hydrogen Congress" gilt als einer der führenden Kongresse zu Wasserstoff. Zu den Vorträgen und Podiumsdiskussionen werden mehr als 1.500 Teilnehmer aus 40 Länder erwartet. Über 200 Technologieführer diskutieren anhand von Fallbeispielen und Erfahrungsberichten über technologische Innovationen, Finanzierung, Investitionen, Kostenentwicklungen, Strategien, nationale Pläne sowie die Anforderungen des Marktes.