Komax kauft Liegenschaft neben Hauptsitz und wird die beiden Schweizer Standorte konsolidieren

Komax hat Ende letzter Woche von Aufzughersteller Schindler ein Grundstück in Dierikon mit einem Produktions- und Bürogebäude abgekauft. Dieses befindet sich unmittelbar neben dem Komax-Hauptsitz und macht es möglich, künftig alle Schweizer Aktivitäten in Dierikon zu vereinen. Komax plant, ihr Gebäude am bisherigen Produktionsstandort in Rotkreuz zu verkaufen.

Komax hat seit Jahren daraufhin gearbeitet, sämtliche Tätigkeiten in der Schweiz an einem Standort zu konsolidieren, um Logistik und Prozesse weiter optimieren zu können. Der Anfang 2020 bezogene Neubau am Hauptsitz in Dierikon war der erste Schritt dazu. Mit dem vor wenigen Tagen vollzogenen Kauf einer Liegenschaft von Schindler, die sich direkt neben dem Hauptsitz befindet, kann Komax die Zusammenführung ihrer Schweizer Standorte realisieren.

Bevor Komax den Standort in Rotkreuz aufgibt, wird sie in den kommenden rund neun Monaten das gekaufte Produktions- und Bürogebäude in Dierikon renovieren. Nach Abschluss dieser Renovationsarbeiten wird Komax vorerst einen Teil des Gebäudes vermieten, da sie momentan nicht die gesamte Fläche benötigt. Ihr Gebäude in Rotkreuz plant Komax zu verkaufen.

Das gekaufte Grundstück in Dierikon enthält bisher unverbautes Land von 6400 m2. Dadurch hat sich Komax die Möglichkeit geschaffen, in Zukunft an ihrem weltweit grössten Produktions- und Entwicklungsstandort weiter wachsen zu können.