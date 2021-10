KION Group investiert in KI-basierte Energiemanagement-Plattform für mehr Nachhaltigkeit

KION Group investiert in KI-basierte Energiemanagement-Plattform für mehr Nachhaltigkeit (News mit Zusatzmaterial) 04.10.2021 / 10:17

- Intralogistik-Konzern beteiligt sich mit knapp 20 Prozent an der

ifesca GmbH, einem Software-Spezialisten in der Energiewirtschaft

- Dafür investiert die KION Group rund 5 Millionen Euro

- Prognose-Software bietet ganzheitliche Lösung für Energiemanagement auf Kundenseite

Frankfurt/Main, 04. Oktober 2021 - Die KION GROUP AG setzt auf umweltschonende Intralogistik-Lösungen und beteiligt sich mit knapp 20 Prozent an der ifesca GmbH, einem Software-Spezialisten im Bereich der Energiewirtschaft. Mit der Investition von rund 5 Millionen Euro, steigt die KION Group damit zum aktuell zweitgrößten Eigentümer der ifesca GmbH auf.

Das 2016 in Ilmenau gegründete Unternehmen hat sich auf digitales Energiemanagement spezialisiert. Mit ifesca.AIVA(R) hat die noch junge, 35-köpfige Firma eine innovative Prognose-Software geschaffen, die mit künstlicher Intelligenz nahezu in Echtzeit hilft, Energienetze effizienter zu managen. Durch Algorithmen lernt die Anwendung mit steigender Einsatzdauer immer schneller und verbessert so die Prognosegüte und Qualität der Daten fortlaufend, um die Nutzer bei ihren Prognosen zu unterstützen. Die Software ist darauf spezialisiert, Energieverbräuche sowie die Energieerzeugung - insbesondere aus regenerativen Energieträgern - vorauszusagen und Produktionsprozesse mit Blick auf den Energiehaushalt sowohl höchst effizient zu steuern als auch zu optimieren.

"Mit der KI-basierten Software von ifesca bieten wir unseren Kunden künftig eine ganzheitliche Lösung für ihr Energiemanagement an", erklärt Stefan Prokosch, Senior Vice President Brand Management bei Linde Material Handling, einem Tochterunternehmen der KION Group. "Mit den genauen Prognose-Ergebnissen dieser Plattform werden sie in der Lage sein, für ihre Flurförderzeug-Flotten optimale Ladezeiten zu planen, Ladespitzen zu vermeiden und damit ihre Energiekosten deutlich zu senken." Zudem könne die Plattform leicht und flexibel über offene Schnittstellen in die bestehenden Energiemanagement-Systeme integriert werden. "Ein echter Mehrwert für unsere Kunden und damit auch für uns", ist Prokosch von der Plattform überzeugt.