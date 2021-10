CTS EVENTIM setzt für Ed Sheeran-Europatournee erstmals selbst entwickeltes Digital-Ticket EVENTIM.Pass ein

Das Ticket kann ausschließlich mit der EVENTIM.App auf dem Smartphone abgerufen werden. Es wird dort sicher gespeichert und der zugehörige QR-Code für die Einlassberechtigung erst kurz vor dem Konzert angezeigt. Mit EVENTIM.Pass kann dabei der Weiterverkauf von Tickets, der ausschließlich über die EVENTIM Zweitmarkt-Plattform fanSALE möglich ist, genau nachvollzogen werden.

"Wir freuen uns sehr, Fans mit dem EVENTIM.Pass künftig noch umfassender vor unautorisierten Angeboten schützen zu können", sagte Alexander Ruoff, Chief Operating Officer von CTS EVENTIM. "Wir unterstreichen mit dieser Lösung unseren Anspruch, mit eigener, leistungsstarker Technologie beizutragen, dass der Ticketvertrieb fair abläuft."

Bei der Tournee von Ed Sheeran gibt es auf Wunsch des Künstlermanagements zusätzliche Sicherheitsprüfungen, wie etwa die Nutzung des TAN-Verfahrens vor dem Abruf des EVENTIM-Pass-Tickets.

Die Tournee von Ed Sheeran mit Stationen in insgesamt 12 Ländern beginnt im April 2022 im irischen Dublin und endet im September desselben Jahres in Frankfurt. Weitere Auftritte in Deutschland sind in Gelsenkirchen und München vorgesehen.



Über CTS EVENTIM

CTS EVENTIM ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie wurden pro Jahr rund 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und gegenwärtig Mitglied des MDAX. Vor dem Hintergrund weitreichender Verbote und Einschränkungen von Veranstaltungen durch die Corona-Pandemie erwirtschaftete der Konzern 2020 in 21 Ländern einen Umsatz von 256,8 Mio. Euro, nach mehr als 1,4 Mrd. Euro im Jahr zuvor.