Bremen (ots) - Vegane Snackriegel aus "geretteten" Zutaten und herzhafte

Snackballs aus biologischen Rohstoffen - das SnackFutures Innovation Hub von

Mondelez International testet aktuell zukunftsweisende Snacking-Lösungen in

deutschen Supermärkten. Dabei verfolgt SnackFutures das Ziel, neuartige

Snacking-Lösungen und Geschäftsmodelle, die außerhalb des Kerngeschäfts liegen,

zu entwickeln. Die Mission von SnackFutures steht im Einklang mit der Ambition

von Mondelez International, den Menschen den richtigen Snack zur richtigen Zeit

und auf die richtige Weise gemacht anzubieten.



Dem eigenen Anspruch "Leading the Future of Snacking" folgend, startete Mondelez

International 2020 das SnackFutures Innovation Hub in Deutschland. In den USA,

wo das SnackFutures Programm bereits 2018 seinen Ursprung fand, sind inzwischen

innovative Snacking-Produkte - wie CaPao und DirtKitchen - auf dem Markt, um sie

weiter zu entwickeln und zu erproben. In Deutschland pilotiert das Team aktuell

unterschiedliche Snackingkonzepte und -marken. So werden unter anderem

marktreife Prototypen in ausgewählten deutschen Supermärkten testweise gelistet.

"Dies gibt uns die Möglichkeit, Konzepte unter realen Gegebenheiten früh im

Innovationsprozess zu validieren und einen generellen Produkt-Markt-Fit zu

bestimmen. Auf Basis der direkten Resonanz der Konsument*innen und Händler*innen

optimieren wir die Konzepte. Wir nennen diesen Ansatz Transactional Learning",

so Kai Thornagel, der das SnackFutures Hub Deutschland leitet.









Produkte, die das Team jetzt mit diesem Ansatz im Markt testet, sind zum einen

ein veganer Snackriegel, der aus "geretteten" Zutaten hergestellt wird, die in

der Produktion von Fruchtsäften und Mandelmilch anfallen und übrig bleiben. Und

zum anderen herzhafte Snackballs, die aus biologischen und veganen Zutaten

hergestellt und eine Alternative im Bereich der salzigen Snacks bieten sollen.

Im Rahmen dieser Pilotprodukte werden auch unterschiedliche Marken- und

Designkonzepte für die Produkte abgetestet. Die Produkte erhalten

unterschiedliche Markenauftritte und Packaging-Designs, die sich in Stil,

Tonalität und Kernbotschaften teils deutlich voneinander unterscheiden. Auf

diese Weise zeigt sich, welche Produkt-Design-Marke-Kombinationen bei welcher

Zielgruppe die größte Akzeptanz findet.



Zur Auswahl der Testmethoden bei SnackFutures erklärt Thornagel: "Für uns gibt

es nicht den einen methodischen Ansatz für die Validierung von Konzepten. Wir

denken hier stets von den Konsument*innen aus rückwärts und stellen Hypothesen

auf, wann, wie und wo die Konsument*innen eine bestimmte Snackinglösung

vorzufinden wünschen. Die Methoden müssen diese Hypothesen im realen Umfeld

belegen oder widerlegen können. So konnten wir beispielsweise auch Konzepte im

Bereich der personalisierten Ernährung, die interaktive Elemente beinhalteten,

mit Hilfe von digitalen Prototypen validieren."



Zum weiteren Vorgehen des SnackFutures Hub Deutschland erklärt Thornagel: "Neben

der Lancierung eigener innovativer Snacking-Lösungen werden wir uns mehr auf die

Schließung von Patnerschaften mit Start-ups konzentrieren."



Über Mondelez International



Mondelez International Inc. (Nasdaq: MDLZ) bestärkt Menschen in über 150 Ländern

darin, auf die richtige Art und Weise zu snacken. 2020 verzeichnete das

Unternehmen einen Netto-Umsatz von rund 27 Milliarden US-Dollar und ist ein

führender Snacking-Anbieter mit beliebten Marken wie Milka, Oreo, TUC, LU und

Toblerone.



Mit der Strategie "Snacking made Right" bietet das Unternehmen Konsumenten für

jeden Anlass den richtigen Snack, zum richtigen Zeitpunkt, auf die richtige Art

und Weise hergestellt, an. Denn rund um den Globus werden kleine Mahlzeiten und

Snacks im flexibler werdenden Alltag der Menschen immer wichtiger. Dies zeigen

auch die Ergebnisse der "State of Snacking(TM)"-Studie, die das

Marktforschungsinstitut The Harris Poll im Auftrag von Mondelez International

durchgeführt hat. Weitere Informationen hier

(https://www.mondelezinternational.com/stateofsnacking) .



Mondelez International ist im Standard & Poor's 500 Index, im NASDAQ 100 und im





Mehr über uns erfahren Sie unter http://www.mondelezinternational.com/ oder

folgen Sie uns auf Twitter. Das Presseportal für Deutschland, Österreich und die

Schweiz finden Sie hier: http://www.mynewsdesk.com/de/mondelez-germany



Pressekontakt:



Kontakt Unternehmen

Jenny Linnemann

Pressesprecherin

Mondelez Deutschland Services GmbH & Co. KG

Konsul-Smidt-Straße 21, 28217 Bremen

Telefon: +49 (0) 421 - 377 064 08

E-Mail: mailto:JLinnemann@mdlz.com



Kontakt Marke

Tessa Wosgien

PR-Beratung

fischerAppelt, relations GmbH

Waterloohain 5, 22769 Hamburg

Telefon: +49 (0) 40 - 899 699 313

E-Mail: mailto:mdlz@fischerappelt.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/110712/5036512

OTS: Mondelez Deutschland





