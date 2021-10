HAUCK & AUFHÄUSER stuft Shop Apotheke Europe NV auf 'Hold'

Analysierendes Institut: HAUCK & AUFHÄUSER

Analyst: Christian Salis

Analysiertes Unternehmen: Shop Apotheke Europe NV

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 140

Kursziel alt: 150

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Shop Apotheke von 150 auf 140 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Wachstum der Online-Apotheke komme wieder auf Touren, während die Einführung des E-Rezepts in Deutschland sich verzögere, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf lange Sicht seien elektronische Rezepte vielversprechend, kurzfristig bremsten aber die Verzögerungen. Angesichts der recht hohen Bewertung der Aktien lasteten daneben auch das Bonusverbot in Deutschland und steigende Logistikkosten auf dem Chance-Risiko-Verhältnis der Papiere./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2021 / 08:23 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2021 / 08:24 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.