USU setzt mit aktiver Wissensmanagement-Lösung international Maßstäbe im Kundenservice

Möglingen - 04. Oktober 2021. Die aktive Wissensmanagement-Lösung von USU bildet seit Jahren das Herzstück für professionelles Wissensmanagement im Customer Service. Mit dem Release 7.2 setzt der Marktführer für digitale Kundenservices auch international neue Standards. Schwerpunkt dieser Version ist ein intelligenter Dokumentengenerator zur dynamischen Erstellung und Strukturierung maßgeschneiderter Inhalte, der außerdem wertvolles Fachwissen in Form von Branchen-Templates für vertikale Märkte wiederverwendbar macht. Ein neues Analyse- und Reporting-Modul bietet darüber hinaus umfassende Steuerungsmöglichkeiten zur Optimierung von Planung, Inhalt und Kosten der Kundenservices. Neben weiteren Verbesserungen wie der KI-basierten automatischen Verschlagwortung von Dokumenten oder dem Language Management stand im Zuge großer internationaler Projekte auch die Skalierbarkeit der Wissensdatenbank zur raschen Verarbeitung sehr großer Anwender- und Zugriffsmengen im Fokus. "Mit der neuen Version untermauern wir unseren Anspruch, weltweit die "Best of Breed-Lösung" für das digitale Omnichannel-Management zu liefern", so USU-Geschäftsführer Sven Kolb.

Branchenwissen bereitstellen, Redaktionsaufwände minimieren

Qualitativ hochwertige Inhalte bilden die Basis für exzellenten Kundenservice. Um die hohen redaktionellen Aufwände hierfür deutlich zu reduzieren, hat USU ein neues "aktives" Dokumentenkonzept umgesetzt. Dies erlaubt es künftig, Inhalte flexibel und situationsgerecht in verschiedenen Formaten zu strukturieren und dadurch in diversen Kommunikationskanälen und Kontexten wiederzuverwenden. Beispielsweise lassen sich Textbausteine für verschiedene Zielgruppen, Produkte, Prozesse oder Marketingaktionen zielgerichtet kombinieren. Besonders hilfreich ist die Möglichkeit, Templates mit dem spezifischen Fachwissen aus vertikalen Märkten wie z.B. Versicherungen, Automotive, Energiewirtschaft etc. zu hinterlegen - und durch das integrierte Language Management auch international zu nutzen. Die Vorlagen erlauben zudem die responsive Darstellung der Inhalte auf unterschiedlichen Endgeräten.