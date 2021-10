Ford prüft Energiegewinnung durch Wasserkraft

Köln (ots) -- Die Ford-Werke schließen ein Memorandum of Understanding mit dem Start-UpRheinSharing- RheinSharing, hervorgegangen aus einer Studierendengruppe der TechnischenHochschule Köln, hat ein Konzept entwickelt, Wasserkraft des Rheins in Energieumzuwandeln und direkt zur Stromversorgung in Mobilitätsstationen einzuspeisen- Ford-Werke und RheinSharing prüfen Machbarkeit der Energiegewinnung durchWasserkraft des Rheins auf Höhe der Kölner Ford Werke in Köln-Niehl.Ford und das Start-Up RheinSharing, hervorgegangen aus einer interdisziplinärenStudierendeninitiative der Technischen Hochschule (TH) Köln, haben einMemorandum of Understanding unterzeichnet. Die sechs Studierenden derFahrzeugtechnik und Architektur hatten im März dieses Jahres den zweiten Platzder Ford Fund Smart Mobility Challenge mit ihrer Idee gewonnen, erneuerbareEnergie durch die Strömung des Rheins zu gewinnen und diese unmittelbar zurEnergieversorgung von Mobilitätsstationen zur Stromversorgung vonElektrofahrzeugen zu nutzen. Ausgehend von dem in dem Wettbewerb ausgearbeitetenEntwurf für den Rheinauhafen in Köln soll im Rahmen der Zusammenarbeit einKonzept für das ebenfalls am Rhein gelegene Ford Werkgelände entwickelt werden.Grundlegend soll für den Standort Köln-Niehl untersucht werden, ob der Einsatzneuartiger Wasserkraftwerke im Rhein zur Erzeugung von klimaneutralem Strom auchin der Praxis möglich wäre. Teil der Machbarkeitsstudie sind Messungen derStrömungsgeschwindigkeit, Energiegewinnungsprognosen oder auchKostenschätzungen.RheinSharing verfolgt die Idee, nachhaltige Mobilitätskonzepte für den urbanenRaum auszuarbeiten. So entstand die Idee, innovative Wasserkraftwerke mitnachhaltiger Architektur zu kombinieren, um aus der Strömungsenergie des Rheinsgrünen Strom zu gewinnen und diesen für den nachhaltigen Ausbau derLadeinfrastruktur in Köln zu nutzen. Die Energieversorgung nahegelegenerLadesysteme für Elektrofahrzeuge und Mikromobilitätsangebote bietet sich an, umdie erneuerbare Energie verlustarm und unmittelbar vor Ort zu nutzen.Wasserkraft spielt bei Ford in Köln ohnehin eine große Rolle. Das Kölner Werkbezieht bereits seit Januar 2018 seinen Strom zu 100 Prozent ausWasserkraftanlagen aus Österreich, Schweiz und Skandinavien.# # #Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbietermit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouisund Aachen mehr als 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründungim Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com/ .Pressekontakt:Kontakt: Ute MundolfFord-Werke GmbH0221/90-17504mailto:umundolf@ford.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6955/5036542OTS: Ford-Werke GmbH