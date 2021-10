TESVOLT GmbH: Tesvolt schließt Vereinbarung im Bereich Wasserstoff mit Umsatzpotenzial von 40 Mio. Euro

Tesvolt schließt Vereinbarung im Bereich Wasserstoff mit Umsatzpotenzial von 40 Mio. Euro

- Größter Auftrag der Firmengeschichte

- Vereinbarung wird mit der Schaper Gruppe für Endkunden APEX Group im Rahmen einer Kooperation geschlossen

- Tesvolt Speicher und das von der Schaper Gruppe entwickelte Regelsystem SEnC sorgen für eine prozesssichere Stromversorgung der Wasserstoffelektrolyse

- Positionierung im Wachstumsmarkt Wasserstoff und Untermauerung des Wachstumspfads von Tesvolt

Wittenberg, 4. Oktober 2021 - Die Tesvolt GmbH, einer der weltweiten Technologieführer für Energiespeicherung im gewerblichen und industriellen Umfeld, hat eine Vereinbarung über den bisher größten Auftrag der Firmengeschichte abgeschlossen. Gemeinsam mit der Schaper Gruppe wird Tesvolt für den Endkunden APEX Group diverse Projekte im Bereich Wasserstoff umsetzen. Bis zum Jahr 2023 erwartet Tesvolt daraus ein Umsatzpotenzial in Höhe von 40 Mio. Euro. Tesvolt und die Schaper Gruppe kooperieren bereits seit 2018 und haben diese Partnerschaft zuletzt intensiviert. So entwickeln die strategischen Partner auch neue Konzepte für den Einsatz von Batteriespeichersystemen für ganzheitliche industrielle Anwendungen.



Tesvolt liefert für die Wasserstoffprojekte entsprechende Energiespeicherlösungen, die für den Prozess der Wasserstofferzeugung von hoher Relevanz sind. Die Schaper Gruppe ist als Kooperationspartner für Engineering und Implementierung der übergeordneten Steuer- und Regeltechnik sowie die energetische Einbindung in Kundenanlagen verantwortlich. Der international tätige Endkunde APEX Group mit Sitz in Rostock realisiert maßgeschneiderte Projekte im Bereich Wasserstoff. Dabei betreibt, baut und plant APEX Anlagen zur Wasserstoffgewinnung, Speicherung und Verarbeitung. Mit dem selbst hergestellten Wasserstoff sorgt APEX für eine klimaneutrale Stromerzeugung, die u.a. im industriellen Bereich zum Einsatz kommt. Um grünen Wasserstoff erzeugen zu können, ist die Aufspaltung von Wasser durch die Elektrolyse notwendig. Hierbei wird Energie aus regenerativen Quellen, wie z.B. Solarenergie, verwendet. Damit die Stromversorgung beim Elektrolyseprozess durchgehend gewährleistet bleibt, werden die leistungsstarken Energiespeicher von Tesvolt eingesetzt. Dies ist insbesondere in Zeiten wichtig, in denen z.B. keine ausreichende Sonnenenergie zur Verfügung steht. Die Energiespeicher in Verbindung mit dem Regelsystem SEnC verlängern somit auch die Lebensdauer der Elektrolyse.