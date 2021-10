Zalando, HelloFresh, home24, Shop Apotheke – Abgestrafte Corona-Gewinner vor dem Comeback?

Bis Mitte Februar kannte die Aktienkurse der Corona-Gewinner kein Halten, dann setzte mit Ausrollen der Impf-Kampagnen ein Umdenken ein und die Kurse gerieten unter Druck.?

Seitdem schlagen sich die Unternehmen mit zunehmenden Zweifeln herum, ob ihre großen Erfolge während der Corona-Pandemie alleine auf die Ausnahme-Situation zurückzuführen waren und ihr Geschäftsmodell ohne Lockdown und Kontaktbeschränkungen vielleicht gar nicht funktioniert.

Zu den größten Corona-Gewinnern gehörten Online-Shops und Handels-Plattformen, weil sich die zuhause „eingesperrten“ Menschen über das Internet oder das Smartphone mit dem Nötigsten versorgen konnten. Nach der ersten Eingewöhnungsphase wurde "Work from Home" zum Standard und das Erleben der eigenen vier Wände wurde für viele zum Aha-Erlebnis. Und zum Schock. Wenn man sein zuhause eigentlich fast nur zum Schlafen nutzt, nun aber 24 Stunden am Tag darin verbringt, bekommt es einen viel höheren Stellenwert: Der Cocooning-Trend wurde massiv befeuert und überall in der Republik und auf der Welt fingen die Menschen an, ihr zuhause aufzumöbeln. Im wahrsten Sinne des Wortes. Neue Couch, neues Bett, neuer Schrank, aber auch neuer Teppich, neue Lampen, neue Küche, alles neu. Bestellen übers Internet war so schön einfach und quasi alternativlos, weil Möbelläden ebenso geschlossen waren wie Bau- und Gartenmärkte, jedenfalls während des ersten Lockdowns. Oder Mode-Läden und Restaurants.

Nun war es aber nicht so, dass die Online-Anbieter auf den riesigen Kundenansturm vorbereitet gewesen wären, der sie geradezu überrollte. Selbst Gigant Amazon kam schnell an den Rand seiner Leistungsfähigkeit und musste in die vollen gehen. Mehr als 6 Milliarden US-Dollar ließ Amazon es sich im 2. Quartal 2020 kosten, um seine internen Abläufe, seine Logistik, sein Hygiene-Konzept, seinen Personalbestand Corona-tauglich auszurichten. Hunderttausende neue Mitarbeiter wurden eingestellt und die hohen Investitionen hielten auch in den folgenden Quartalen an.

Herausforderungen

Dabei ist Amazon seit Jahren führend im Bereich der Logistik und des Warenhaus-Managements. Andere, jüngere Unternehmen steckten hier noch in den Anfängen und stießen schnell an Kapazitätsgrenzen. Ob Online-Möbelhändler wie home24 und Westwing, Mode-Plattformen wie Zalando, Essens-Lieferdienste wie Delivery Hero und HelloFresh, oder Versand-Apotheken wie Shop Apotheke Europe oder DocMorris (Zur Rose Group). Sie alle wurden mit Kundenanfragen überrannt und mussten schnellstens ihre Kapazitäten erweitern – und zwar unter verschärften Corona-Bedingungen.