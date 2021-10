DLA Piper verstärkt sich mit ehemaligem BASF General Counsel und Chief Compliance Officer Dr. Wolfgang Haas



4. Oktober 2021 - DLA Piper hat sich zum 1. Oktober 2021 mit Dr. Wolfgang Haas als Of Counsel verstärkt. Dr. Wolfgang Haas ist ehemaliger General Counsel und Chief Compliance Officer der BASF SE (BASF) und leitete dort zuletzt den Bereich Recht, Compliance, Steuern und Versicherung. Sein Fokus bei DLA Piper wird künftig neben der Beratung in den Bereichen Gesellschaftsrecht / M&A insbesondere auch auf dem Thema Vorstandsberatung im Zusammenhang mit ESG-Fragestellungen liegen. Darüber hinaus wird er seine langjährige steuerrechtliche Expertise einbringen. Dr. Wolfgang Haas wird bei DLA Piper zunächst aus dem Frankfurter Büro heraus arbeiten.

Dr. Wolfgang Haas begann seine Laufbahn in der Finanzverwaltung Baden-Württemberg und arbeitete ab 1992 für die Wintershall AG (heute Wintershall Dea), ein führendes unabhängiges Erdgas- und Erdölunternehmen. 1994 wechselte er zu BASF nach Ludwigshafen und war in verschiedenen Unternehmen der BASF-Gruppe im In- und Ausland tätig. Von 2007 bis 2011 leitete er die globale Steuerabteilung. Ab 2011 bis zu seinem Ausscheiden im Mai dieses Jahres war Dr. Wolfgang Haas dann als weltweiter General Counsel und zuletzt auch als Chief Compliance Officer für BASF tätig. Dr. Wolfgang Haas war zudem langjähriger Leiter des Steuerausschusses des Bundesverbandes der Deutschen Industrie sowie des Rechtsausschusses des Verbands der Chemischen Industrie.

"Mit Dr. Wolfgang Haas gewinnen wir einen hoch angesehenen Rechtsexperten, der mit seiner langjährigen Erfahrung auf Konzernebene in der deutschen Industrie eine hervorragende Verstärkung für DLA Pipers Expertise im Industriesektor sowie der Beratung auf Vorstandsebene sein wird. Mit Dr. Wolfgang Haas werden wir insbesondere auch unsere starke Expertise im Bereich ESG noch weiter ausbauen können. Wir heißen Dr. Wolfgang Haas bei DLA Piper herzlich willkommen", so Dr. Benjamin Parameswaran, Managing Partner von DLA Piper in Deutschland.

"Ich freue mich sehr, Teil des hervorragenden globalen Teams von DLA Piper zu sein und insbesondere meine Industrieexpertise in DLA Pipers hoch renommierter Praxis einbringen zu können", fügt Dr. Wolfgang Haas hinzu.

