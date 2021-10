Bitcoin, Ethereum – China macht gegen Krypto mobil

Als Folge des verstärkten staatlichen Vorgehens gegen die Krypto-Branche in China ist der gesamte Kryptomarkt im Laufe der letzten vier Tage um mehr als 18 Prozent eingebrochen. Die regulatorische Behandlung von Kryptoassets im asiatischen Staat wurde dabei deutlich präzisiert. Letzten Freitag gab die Chinesische Volksbank ein Rundschreiben aus, in dem Transaktionen mit oder in Bezug auf Kryptowährungen sowie entsprechende Handelsplätze auf dem chinesischen Festland für illegal erklärt wurden. Zudem wurde ausländischen Krypto-Diensten untersagt, Kunden aus China zu bedienen. Wir stellen die Analyse von 21Shares für die Südseiten der, der Krypto-Testsieger in unserem Test bei Feingold Research.