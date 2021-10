Was lange währt, wird endlich gut: Zulassung für China-III-Motoren führt zu hohen Nachbuchungen und erneuter Prognoseanhebung

Nach langwierigen Verzögerungen im Genehmigungsprozess hat SMT Scharf vergangene Woche die finale Zulassung für seine China-III-Maschinen von der chinesischen Aufsichtsbehörde erhalten. Der hieraus resultierende Wachstumsimpuls dürfte dazu führen, dass der Konzern das vor der 'Corona-Krise' erzielte Umsatzniveau bereits in diesem Jahr deutlich übertrifft und die höchste EBIT-Marge der vergangenen neun Jahre erzielt. Auch für die nächsten Jahre sehen wir den Investment Case damit voll intakt.



Zur Einordnung: Bereits in 2019 wurden in China verschärfte Regulierungsanforderungen für Emissionsgrenzen von Maschinen im Einsatz unter Tage erlassen ('China III'), die Bergbauunternehmen ab diesem Jahr zu einem Austausch der derzeit genutzten Maschinen mit alter Motorengeneration verpflichten. Nachdem SMT Scharf zwar schon frühzeitig entsprechende Prototypen für den nötigen Zulassungsprozess eingereicht und ursprünglich mit einem Verkaufsstart bereits in Q3/20 gerechnet hatte, haben die Coronavirus-Pandemie mit mehrmonatigen Schließungen der zuständigen Behörde sowie aufwändige Test- und Dokumentationsverfahren dazu geführt, dass die formelle Zulassung mehrmals verschoben wurde. Angesichts der hohen Nachfrage hatte SMT Scharf in den vergangenen Monaten dennoch bereits damit begonnen, Anlagen des neuen Typs zu fertigen und auszuliefern, konnte diese gemäß IFRS 15 bzw. IAS 18 jedoch noch nicht umsatzwirksam erfassen.

Neue Guidance impliziert höchstes Margenniveau seit 2012: Die nun mögliche buchhalterische Erfassung führt dazu, dass substanzielle Nachbuchungen beim Erlös (12,8 Mio. Euro) und EBIT (4,2 Mio. Euro) vorgenommen werden. Darüber hinaus rechnet der Vorstand nach dem Eingang vertraglich erforderlicher Kundenbestätigungen mit weiteren Nachbuchungen im vierten Quartal, die ebenfalls im niedrigen zweistelligen Mio.-Euro-Bereich beim Umsatz bzw. im unteren einstelligen Mio.-Euro-Bereich beim EBIT liegen sollen. Als Folge wurde die erst Ende Juli angehobene Prognose für das laufende Jahr erneut erhöht. So rechnet man nun mit Erlösen von 75 bis 80 Mio. Euro (zuvor: 72 bis 77 Mio. Euro) sowie einem EBIT von 9 bis 11 Mio. Euro (zuvor: 5 bis 6 Mio. Euro), was eine Marge von 11 bis 15% impliziert. Ein solches Niveau hatte der Konzern zuletzt 2012 erreicht.



Rating: Kaufen

Kursziel: 17,00 Euro