Zuletzt rieten wir zu dem Titel vor einem Jahr (16.10.2020). Seither hat sich der Kurs nahezu verdoppelt von 22,60 Euro auf aktuell 42 Euro. In den letzten zehn Jahren ist die Notiz unserer Dauerempfehlung sogar um 1.700% explodiert. Kann die Rallye weitergehen? Evotec betreibt Auftragsforschung für die Pharmaindustrie. Ein lukratives Geschäft. Die Einnahmen daraus investieren die Hamburger teilweise in die eigene Medikamentenforschung. Kernstück der Suche nach Wirkstoffen ist eine Screening-Plattform. Die Hanseaten profitieren davon, daß Pharmaunternehmen ihre Wirkstofforschung vermehrt auslagern. Die Screening-Plattform arbeitet mit „induzierten pluripotenten Stammzellen“. Bei dieser Methode werden menschliche Zellen in Stammzellen zurückprogrammiert und können dann in jede beliebige andere Zelle verwandelt werden. Neueste Erfolgsmeldung: Der Pharmariese Bristol Myers Squibb übernimmt die Weiterentwicklung eines Wirkstoffs einer Neurologieallianz. Die Briten erhalten auch die Lizenzrechte für das Präparat. Im Gegenzug bekommt Evotec eine Optionszahlung in Höhe von 20 Millionen Dollar, dazu Meilensteinzahlungen von bis zu 250 Millionen Dollar sowie auch eine Umsatzbeteiligung bis zu einem niedrigen zweistelligen Prozentbetrag. „Entdeckt“ wurde der Wirkstoffkandidaten auf der Screening-Plattform. Evotec investiert viel in den Aufbau der Produktion von biotechnologischen Medikamentenkandidaten. Die meisten der Blockbuster werden heutzutage biologisch hergestellt. Auf diesem Feld haben sich die Nordlichter vor zwei Jahren mit dem US-Unternehmen Just Biotherapeutics verstärkt. Auch im französischen Toulouse möchte Evotec biotechnologisch produzieren. Für den laufenden Turnus stellt CEO Werner Lanthaler einen Umsatz zwischen 550 Millionen bis 570 Millionen Euro in Aussicht. Im Vorjahr waren es 500 Millionen. Der operative Gewinn (Ebitda) soll zwischen 105 und 120 Millionen landen nach 107 Millionen im Jahr davor. Die Mittelfristprognose hat es in sich: Bis 2025 soll sich der Umsatz auf mehr als 1 Milliarde nahezu verdoppeln. Das Ebitda wird sogar mit mindestens 300 Millionen veranschlagt. Aktueller Börsenwert 6,8 Milliarden Euro. Das ist der zwölffache Umsatz. Die Bewertung ist schon sehr sportlich, relativiert sich aber durch zahlreiche aussichtsreiche Medikamentenkandidaten in der Forschungspipeline. Fazit: Gewinne laufen lassen. Neueinsteiger warten eine Korrektur ab.