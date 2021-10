Lufthansa: Kranich wieder in der Spur! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 04.10.2021, 11:39 | | 18 0 04.10.2021, 11:39 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Lufthansa kehrt mehr und mehr zum Tagesgeschäft zurück und fährt nach den massiven Einbußen während der Corona-Krise langsam aber sicher wieder spürbare Umsätze ein. Wie das Unternehmen soeben vermeldete, ist die Nachfrage nach Flügen in den Süden in den vergangenen Tagen und Wochen so stark gestiegen, dass die Airline reagiert und 130 weitere Flüge anbietet. Insbesondere Spanien erfreut sich derzeit großer Beliebtheit. Die 130 Flüge werden aus Frankfurt (80 Flüge) und München (50 Flüge) angeboten. Dieser Schritt ist für die Lufthansa ein weiterer auf dem Weg zurück zur Normalität. Den größten Meilenstein schaffte die Airline in den vergangenen 14 Tagen, als über eine Kapitalerhöhung über zwei Milliarden Euro generiert werden konnten, mit denen die Corona-Staatshilfen zurückgezahlt werden sollten. Deutlich früher als geplant. Fazit: Die Lufthansa arbeitet weiter an einer erfolgreichen Zukunft. Doch wann ist der richtige Einstiegszeitpunkt? Wie groß sind die Chancen und wo liegen die Risiken? In unserer exklusiven Sonderanalyse gehen wir genau diesen Fragen nach. Die Ergebnisse unserer Analyse können Sie heute ausnahmsweise kostenlos abrufen. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Deutsche Lufthansa der letzten drei Monate.

