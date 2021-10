Gecci Immobilien erweitert Hausbau-Projekt in Niedersachsen

Anleihe-Emittent Gecci Immobilien meldet Neuigkeiten von einem Immobilienprojekt im Bundesland Niedersachsen. Für eine Erweiterung des Projekts in Bockenem haben man weiteres Bauland im Umfang von 13.150 Quadratmetern erworben, teilt das Unternehmen am Montag mit. Das Areal, auf dem gebaut werden soll, erweitert sich damit auf rund 23.300 Quadratmeter.Zum Kaufpreis für den Baugrund macht man keine Angaben. Insgesamt will Gecci ...