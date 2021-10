BioNTech: Jetzt ist es amtlich! Nobelpreis geht NICHT an BioNTech-Gründer Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 04.10.2021, 11:46 | | 37 0 04.10.2021, 11:46 | Foto: www.anlegerverlag.de Jetzt ist es amtlich! Soeben hat in Stockholm die Verleihung der Nobelpreise begonnen. BioNTech-Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci galten als große Favoriten für den Medizinnobelpreis angesichts ihrer Verdienste im Kampf gegen das Corona-Virus. Doch die Jury hat sich anders entschieden und David Julius sowie Ardem Patapoutian ausgezeichnet. Was bedeutet diese Pleite jetzt für BioNTech? Vordergründig dürfte diese Nachricht wohl kaum Auswirkungen auf die Aktienkursentwicklung von BioNTech haben und auf das Geschäftsmodell ohnehin nicht. Natürlich sind Nobelpreisträger an der Spitze eines Unternehmens immer sehr starke Zugpferde, doch BioNTech hat in den vergangenen Monaten auch ohne diesen Preis extrem gute Arbeit gemacht. Fazit: BioNTech-Anleger sollten diese Nachricht also nicht allzu wichtig nehmen. Ohnehin geht es BioNTech um sehr viel mehr. Angesichts der spannenden Situation haben wir Unternehmen und Aktie einmal genau unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse finden Sie in unserem brandneuen eBook, das Sie heute ausnahmsweise kostenlos abrufen können. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

