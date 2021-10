Advanced Blockchain investiert in Talisman-Projekt

Advanced Blockchain investiert weiter in Decentralized Finance Projekte im Polkadot-Umfeld. „Kürzlich schloss das Polkadot Web3-Wallet Talisman eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 2,35 Millionen US-Dollar ab. Das Kapital wurde von der Advanced Blockchain AG zusammen mit Hypersphere Ventures, Koji Capital und mehreren anonymen Flex DApps-Investoren bereitgestellt”, so das Berliner Blockchain-Beteiligungsunternehmen am ...