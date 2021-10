IAV auf dem 30. Aachen Colloquium Sustainable Mobility

Berlin, 4. Oktober 2021 - Die Anforderungen an eine sichere, effiziente und nachhaltige Mobilität der Zukunft steigen, die Automobilindustrie steht vor einer neuen Ära. Als einer der führenden Engineering-Partner bietet IAV Zukunftslösungen für die relevanten Technologiefelder. Mit zahlreichen Expert:innen aus Forschung und Industrie setzt das "Aachen Colloquium Sustainable Mobility" (4.-6. Oktober 2021) den passenden Rahmen für technische Innovationen und einen anregenden Diskurs.

IAV präsentiert sich in Aachen mit vier wegweisenden Exponaten, die vorrangig die Technologiekompetenz des Berliner Engineering-Spezialisten im Bereich der Antriebsentwicklung zeigen.

Mit dem LEAN-Brennstoffzellen-Antriebsstrang bietet IAV einen innovativen Powertrain für den Einsatz von Brennstoffzellen in Pkw. Dabei wird eine kleine Brennstoffzelle mit 40 kW Leistung mit einer leistungsstärkeren Batterie mit 22 kWh kombiniert. Durch diesen Ansatz wird die Applikation deutlich vereinfacht und die dynamische Belastung der Brennstoffzelle spürbar reduziert, wodurch sich die Lebensdauer der Brennstoffzelle erheblich verlängert.

Der von IAV entwickelte modulare E-Baukasten ermöglicht es, batterieelektrische Antriebe flottenoptimiert an jedes Pkw-Segment anzupassen. Durch die systematische Kombination der skalierbaren und modularen Systeme wie z.B. Batterie und E-Maschine, lässt sich eine große Vielfalt von Varianten für alle Fahrzeugsegmente und deren Antriebstopologien darstellen. Dabei deckt die Plattform ein Leistungsspektrum von 100 bis 440 kW, Batteriekapazitäten von 27 bis 115 kWh und Spannungslagen von 400 und 800 Volt ab.

Eine Demonstration im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) zeigt die Möglichkeiten der Effizienzsteigerung in der Entwicklung durch KI auf. Dabei können Besucher des IAV-Messestands (Standnummer 14, EG) in der spielerischen Anwendung "Can you beat the AI?" ihre Fähigkeiten testen, effizienter als das IAV-Verfahren zu sein.

Das Highlight des Messestands ist der unter Mitwirkung von IAV entwickelte Volkswagen Hinterachsantrieb des Modularen E-Antriebs-Baukastens (MEB Base+). Die Permanent Erregte Synchronmaschine (PSM) verfügt über ein achsparallel angeordnetes 1-Gang Getriebe. Die Leistung beträgt 150 kW mit einem maximalen Drehmoment von 310 Nm. Das Exponat steht dabei stellvertretend für zahlreiche weitere Lösungen, die IAV zum markenübergreifenden Einsatz des Volkswagen MEB beigetragen hat. Diesen Erfolg als Partner für die Entwicklung zukunftsweisender Antriebsformen auf dem Weg zu einer CO 2 -neutralen Mobilität will IAV weiter ausbauen.