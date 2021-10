Corona-Pandemie lässt Immobilienpreise auch 2021 auf neue Hochs klettern und treibt Käufer von Metropolen in Mittel- und Kleinstädte (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 4

München (ots) -- Durchschnittlicher Immobilienpreis in Deutschland steigt um 9 Prozent auf487.000 Euro- 7 Metropolen im Vergleich: Spitzenreiter München mit 875.000 Euro- Bauherren und Käufer weichen in Mittelstädte unweit der Metropolen aus - undsorgen auch dort für sichtbaren Preisauftrieb- Anteil der Kapitalanlegerinnen und Kapitalanleger hat sich gegenüber 2010 mehrals verdoppeltDie Corona-Pandemie hat die hohe Nachfrage nach Immobilien weiter angeheizt. Inden ersten acht Monaten des Jahres haben die Preise fast so stark zugenommen wieim Gesamtjahr 2020. "Corona hat den Trend zur eigenen Immobilie verstärkt. DerWunsch nach Sicherheit und Homeoffice-Möglichkeiten hat viele bewogen, ihrenTraum vom eigenen Zuhause wahrzumachen. Auch als Kapitalanlage ist die Immobilieals sichere Anlage weiter in den Fokus gerückt, zuletzt verstärkt durch diejüngsten Diskussionen um die Inflation", sagt Jörg Utecht, Vorstandsvorsitzenderbei der Interhyp AG, Deutschlands größtem Vermittler privater Baufinanzierungen.Die Kaufpreise inklusive Nebenkosten in den meisten Großstädten sind auch in2021 wie schon 2020 weiter gestiegen - und in der Folge hat sich der Trend zurFlucht aus der Metropole hin in Mittel- und Kleinstädte weiter fortgesetzt. Dashat Interhyp in einer Analyse von mehr als 180.000 Darlehensabschlüssen füreinen Bau oder Kauf einer Immobilie in den vergangenen zweieinhalb Jahrefestgestellt. "Der Preisanstieg macht den Erwerb für Immobilienkäuferinnen und-käufer aber zunehmend schwieriger, auch in den Städten in der Nähe derMetropolen", sagt Jörg Utecht. "Politische Weichenstellungen sind nötig, umHürden beim Eigentumserwerb abzubauen und den Wohneigentumserwerb gezielt zufördern. Hier sehen wir ein wichtiges Handlungsfeld der zukünftigenBundesregierung."Preisanstieg in 2021 fast schon das Niveau des Gesamtjahrs 2020 erreichtDer Preisauftrieb in 2021 war bisher ähnlich stark wie im Jahr 2020. Derdurchschnittliche Preis pro Objekt inklusive Nebenkosten beträgt AnfangSeptember in Deutschland rund 487.000 Euro. Das entspricht einer Steigerung vonrund 9 Prozent gegenüber dem Durchschnittspreis von 2020 (rund 447.000 Euro) undist fast so hoch wie im Gesamtjahr 2020 gegenüber 2019, als die Steigerung etwasmehr als 10 Prozent betragen hatte. "Das Interesse an Wohneigentum ist weiterhinsehr groß. Das zeigt sich ebenso an den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden.Viele sind an einer Voraus-Beratung interessiert, also schon bevor ein konkretesObjekt gefunden ist", sagt Jörg Utecht.