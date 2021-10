Russland Nutznießer des Zerfalls der Sowjetunion. Warum?

30 Jahrestag seit der friedlichen Auflösung des Sowjetreiches in 1991

Was ist seit dem Zerfall des roten Imperiums ökonomisch geworden? Wer sind die ökonomischen Gewinner, wer die Verlierer unter den Ex-Republiken? Hat sich der postsowjetische Kapitalismus in der Region gleichmäßig entwickelt? Warum ist Moskau als der Hauptprofiteur und als Anziehungsmagnet für die Nachfolgestaaten anzusehen?

Riesen und Zwerge - Unterschiede 2021 noch vergrößert als 1990

Um zu erfahren, was aus der Sowjetunion geworden ist, ist die Ausgangslage in 1990 anhand der wenigen verfügbaren Indikatoren mit heute vergleichen werden. Wenngleich diese durch die künstlichen innersowjetischen Preise und das intransparente Umverteilungssystem verzerrt wurden, gibt es keinen anderen sinnvollen analytischen Einstieg.

Region Industrieproduktion Landwirtschaft Bevölkerung

Russland 62 50 50

Ukraine 16 18 18

Moldawien 1 2 2

Weißrussland 4 5 4

Kaukasus 4 5 6

Baltikum 3 4 3

Zentralasien 10 16 17

Zusammen 100 100 100

Russland ist der unbestrittene Nutznießer des Zerfalls, auch wenn unsere Medien pausenlos Geschichten von Putins „Sehnsucht nach dem untergegangenen Imperium“ verbreiten. Das versteht man - nur so lässt sich die unterstellte aggressive Politik des Kremls glaubhaft erklären.

Wer die Anteile der Industrieproduktion (IWF-Zahlen) von 1990 mit denen des BIP von 2015 vergleicht, stellt Verschiebungen in der Reihenfolge fest. Russland hat seinen Anteil von 62% auf 75% erhöht. Auffällig ist auch der gestiegene Bevölkerungsanteil Zentralasiens im Vergleich zu seinem unverändert niedrigem BIP-Anteil (heute 28% versus 17%). Schließlich ist noch der massive Rückfall der Ukraine (BIP heute nur noch 7% nach 16%) zu erwähnen. Ansonsten sind die Unterschiede weniger gravierend. Wie ersichtlich, die kapitalistische Transformation war nicht für alle ein Segen, nicht zuletzt, wenn an die massive Auswanderung aus dem Baltikum gedacht wird (20% seit 1990).

In absoluten Zahlen gesehen, lag die Wirtschaftskraft der UdSSR trotz planwirtschaftlicher nach CIA-Schätzungen aber weltweit immerhin auf Platz 2., vor Deutschland, mit vier Mal weniger Bevölkerung. Ex-Kanzler Helmut Schmidt verglich daher einst den roten Riesen mit „Obervolta mit Atomraketen“

Ausblick – Seidenstraße und Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft haben Zukunft

Wie dürfte es weitergehen? Kurzfristig ist ein Status Quo wahrscheinlich. Grund dafür ist das geopolitische Klima (Sanktionen, Rüstung) und das ungünstige wirtschaftliche (niedrige Gas- und Ölpreise) Umfeld, von dem, neben Russland, auch andere Rohstoff exportierenden Länder der Region (Turkmenistan, Kasachstan, Aserbaidschan) betroffen sind.

Langfristig zitieren Optimisten das ermunternde Beispiel Chinas, welches in 35 Jahren beim BIP von Platz 10 in 1980 auf Platz 1 in 2017 aufrückte. Das war tatsächlich ein „großer Sprung“, der neben dem rigorosen Reformkurs zum großen Teil auf die expansive Demografie zurückzuführen war. Denn Chinas Bevölkerung hat sich seit 1960 bis heute auf 1,37 Mrd. Menschen verdoppelt. Von einem vergleichbaren „großen Wurf“ träumt heute niemand in Russland niemand. Auch die Ex-Sowjetrepubliken bleiben auf dem Boden der Realität. Die Gesamtbevölkerung des Ex-Imperiums stagniert heute bei 300 Mio. Einwohnern.

Bis auf das Baltikum (kultureller Hintergrund), die Ukraine und Georgien (politische West-Einmischung) suchten nach dem Zerfall die Ex-Republiken eine enge militärische, politische (GUS-Staaten https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinschaft_Unabh%C3%A4ngiger_Staaten und ökonomische Bindung an das ehemalige „Mutterland“ (die „kleine EU“, die Eurasische Wirtschaftsunion https://de.wikipedia.org/wiki/Eurasische_Wirtschaftsunion. Millionen Ukrainer und Zentralasiaten wären ohne den russischen Arbeitsplatz ohne Lohn und Brot.

Kapitalismustypen in der Ex-Sowjetunion - Staatkapitalismus schlägt Marktwirtschaft

Einzelne Ex-Republiken fahren unterschiedliche Kapitalismus-Varianten. Hat das Auswirkung für ihre weitere Entwicklung? Ja und nein. Nach der gängigen These schneiden sowohl die Länder mit Staatskapitalismus (Russland, Weißrussland) als auch mit Finanzkapitalismus oder pure Marktwirtschaften (Baltikum) „besser“ ab, als die Rentierstaaten (Turkmenistan) und die Länder mit einem „verhinderten Kapitalismus“ (Ukraine). https://www.amazon.de/Russland-die-Ex-Sowjetrepubliken-heute-%C3%B6kon ...

Autor: Dr. Viktor Heese – Fachbuchautor und Finanzanalyst, www.prawda.24.com, www.finanzer.eu