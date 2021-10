Telstra bietet jetzt direkte Verbindung zu Microsoft Azure Peering Service und Operator Connect für Microsoft Teams

München, Deutschland (ots/PRNewswire) - Telstra gab heute bekannt, dass es einausgewählter Carrier für den Microsoft Azure Peering Service ist, einenNetzwerkdienst, der die Kundenkonnektivität verbessert, und Operator Connect fürMicrosoft Teams, ein neuer programmatischer Ansatz für vom Betreiberbereitgestellte Anrufe in Teams.Die heutige Ankündigung baut auf der langjährigen Beziehung zwischen Telstra undMicrosoft auf, um die Konnektivität zu Microsoft Cloud-Diensten zu verbessernund ein integriertes Anruferlebnis über Teams zu bieten.

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Der Microsoft Azure Peering Service bietet zuverlässige und optimierteInternetverbindungen zu Microsoft Cloud-Diensten wie Microsoft 365, MicrosoftDynamics 365 und Azure. Kunden können sich im Azure-Portal für das Angebotregistrieren, und Telstra und Microsoft werden eng zusammenarbeiten, umUnternehmenskunden eine durchgängige, hochleistungsfähige öffentlicheKonnektivität mit optimalem Routing in der von ihnen gewählten Region zu bieten.Dieses Angebot ist mit Telstra Global Internet Direct (https://www.telstra.co.uk/en/products/global-networks/global-internet/global-internet-direct) (GID)integriert, um robuste Konnektivitätsdienste und einen sicheren Zugang über eineinziges Netzwerk zu gewährleisten. Darüber hinaus kommen die Kunden in denGenuss einer hohen Dienstverfügbarkeit und geringerer Latenzzeiten bei denVerbindungen. Telstra bietet den Azure Peering Service ab sofort für Kunden inAsien an und plant, die Verfügbarkeit im nächsten Kalenderjahr auf Europa unddie Vereinigten Staaten auszuweiten.Aufbauend auf dem Schwung der Einführung von Telstra Calling für Microsoft Teams(https://www.telstra.co.uk/en/products/unified-communications/collaboration/telstra-calling-for-microsoft-teams) im August letzten Jahres hat Telstra dasTelefonieren für die Nutzer optimiert, indem es mit Operator Connect fürMicrosoft Teams eine vereinfachte und einheitliche Zusammenarbeit fürUnternehmen ermöglicht.Dieses Angebot ermöglicht es Unternehmen, die Bereitstellung von Telefondienstenzu beschleunigen und zu vereinfachen und die Bereitstellungszeit zu verkürzen,indem sie eine fortschrittliche Automatisierung nutzen, die dieArchitekturkomponenten von Telstra und Microsoft integriert. Darüber hinausprofitieren Geschäftsanwender von einer verbesserten Sprachqualität durch dieNutzung einer privaten Netzwerkinfrastruktur und Administratoren erhalten dieMöglichkeit, Telefonnummern über das Microsoft Teams Admin Centerbereitzustellen und zu verwalten.