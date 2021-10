Messer und Nowega sichern die L-Gas-Versorgung und reduzieren Umweltbelastung durch Stickstoffanlage (FOTO)

Bad Soden (ots) - Der weltweit größte familiengeführte IndustriegasespezialistMesser hat am 1. Oktober bei Nowega in Rehden, einem derFernleitungsnetzbetreiber für Gas in Deutschland, eine Erzeugungsanlage fürStickstoff in den Regelbetrieb übernommen. Über die On-Site-Anlage könnenkontinuierlich bis zu 13.000 Normkubikmeter Stickstoff pro Stunde, bei einemAbgabedruck von 70 bar, produziert werden. Den Stickstoff verwendet Nowega, umauch in Hochlastphasen die Versorgung mit Erdgas in L-Gas-Qualität im Netzgebietabzusichern.Die Investition in die Stickstofferzeugungsanlage ersetzt bis zu 16LKW-Transporte am Tag. Bei einer durchschnittlichen Fahrstrecke von 300 kmkönnen so täglich bis zu 3,7 Tonnen CO2 eingespart werden. Zudem wird dasStraßennetz entsprechend entlastet und Lärm verringert. Die Schall-Emissionender On-Site-Anlage haben die Partner so ausgelegt, dass der Anlagen-Betriebdurch Anwohner möglichst kaum wahrgenommen wird.