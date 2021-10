Roboyo und die JOLT Advantage-Gruppe schließen sich zusammen, um ihre US-Präsenz zu stärken

ATLANTA, 4. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Roboyo, das weltweit größte Unternehmen für professionelle Dienstleistungen im Bereich der intelligenten Automatisierung, hat heute bekannt gegeben, dass JOLT sich der Roboyo Gruppe anschließen wird, wodurch die nordamerikanische Präsenz der Roboyo-Gruppe gestärkt und ihre globale Führungsposition deutlich gefestigt wird.

JOLT erweitert die Roboyo-Niederlassung in Nord- und Südamerika um 150 Automatisierungsspezialisten, deckt den US-Markt vollständig ab und erhöht die weltweite Präsenz auf über 400 Mitarbeiter in 18 Städten in 10 Ländern und auf 3 Kontinenten.