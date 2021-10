DAX – Schwacher Wochenauftakt

Anzeige

Der DAX brachte am Freitagnachmittag die avisierten „Erholungsversuche in Richtung der Abwärtstrendlinie im Stundenchart und des gestrigen Schlusskurses“. Das Abwärtsgap wurde noch am Freitag wieder geschlossen, mehr gelang allerdings nicht. Das …

