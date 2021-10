Die Produkte von Else werden in das Lieferservice ‚Kroger Ship‘ aufgenommen, das eine landesweite Zustellung und damit die weitere Expansion ermöglicht

Der größte Lebensmitteleinzelhändler in den Vereinigten Staaten zeigt Vertrauen in die Marke Else und bietet den Kroger-Kunden die Möglichkeit, zu den ersten Konsumenten zu gehören, denen die mit pflanzlicher Energie angereicherten Else-Produkte zugestellt werden

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 4. Oktober 2021 - ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (BABY.V) (BABYF) (0YL.F) („Else“ oder das „Unternehmen“), der Spezialist für pflanzliche Baby- und Kleinkindnahrung, hat heute bekannt gegeben, dass sein Produkt in den Online-Lieferservice ‚Kroger Ship‘ aufgenommen wurde. Durch ‚Kroger Ship‘ ist Kroger in der Lage, Kunden landesweit mit Produkten zu beliefern – selbst dort, wo Kroger keine stationären Läden betreibt.

Der Lieferservice ‚Kroger Ship‘ wurde im Jahr 2018 von Kroger ins Leben gerufen und bietet den Kroger-Kunden die Möglichkeit, sich Sendungen überall in den USA nach Hause liefern zu lassen. Die Sendung wird bereits am nächsten Tag und in vielen Fällen über den US-Postdienst oder durch FedEx zugestellt.

Mit der Einführung seiner mit pflanzlicher Energie angereicherten Produkte auf der ‚Kroger Ship‘-Plattform kann Else diese schon bald auf Kroger.com sowie auf Vitacost.com (der Online-Handelsplattform von Kroger, über die vor allem Vitamine, Nahrungsergänzungsmittel und Bio-Lebensmittel versendet werden) anbieten. Else wird mit 3 Produkten auf der Plattform vertreten sein: mit ‚Else Plant-Based Complete Nutrition for Toddlers‘, der pflanzlichen Vollnahrung für Kleinkinder, und mit ‚Else Kids Shake Mix‘ in den Geschmacksrichtungen Schokolade und Vanille.

„Für die Marke Else ist dies ein entscheidender Schritt. Dadurch, dass wir unser Sortiment an reinen, pflanzlichen Produkten auf der Online-Handelsplattform der größten Lebensmittelkette anbieten, können wir unsere Online-Präsenz und unser potenzielles Umsatzwachstum erheblich steigern“, sagt Hamutal Yitzhak, CEO und Mitbegründerin von Else Nutrition.

Durch den Erfolg seiner laufenden Investitionen in den Online-Handel und durch den verstärkten Online-Lebensmittelverkauf im Zuge der COVID-19-Pandemie konnte sich The Kroger Co. einen Platz in der jährlich von eMarketer veröffentlichten Liste der 10 führenden US-Online-Handelsfirmen sichern. Laut eMarketer konnte Kroger als landesweit größte Lebensmittelkette den Umsatz im Jahr 2020 um ganze 79 % steigern.