Wer im Daimler-Abgasskandal 2018 ein Rückrufschreiben erhalten hat, sollte jetzt gegen den Autokonzern vorgehen.

Für den Daimler-Motor OM 651 könnte Ende 2021 die Verjährung im Dieselskandal drohen: Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat im Mai 2018 festgestellt, dass Daimler in dem Dieselmotor illegale Abschaltreinrichtungen verbaut hat. Hunderttausende Fahrzeuge mit dem Motor OM 651 der Schadstoffklasse Euro 5 mussten daher 2018 zum Softwareupdate in die Werkstatt. Wer 2018 ein Rückrufschreiben erhalten hat und seine Ansprüche gegen Daimler noch durchsetzen will, sollte jetzt handeln – sonst könnte es zu spät sein.

Abschalteinrichtungen im Motor OM 651

Der Dieselmotor OM 651 der Daimler AG ist der meistverbaute Motor des Autokonzerns und wird in fast allen Baureihen eingesetzt. Doch auch dieser Vierzylinder-Motor mit 1,8 oder 2,2 Litern Hubraum ist vom Abgasskandal betroffen. Durch Abschalteinrichtungen in der Motorsteuerung hält der „Wundermotor“ die erlaubten Grenzwerte für Abgase nur unter Prüfstandbedingungen ein, während sie im Straßenverkehr oft deutlich höher ausfallen.

Der Motor OM 651 nutzt verschiedene Abschalteinrichtungen, darunter eine sogenannte Kühlmittel-Solltemperatur-Regelung, durch die über das elektrisch geschaltete Kühlwasserthermostatventil die Motorkühlwassertemperatur und die Motoröltemperatur auf dem Prüfstand niedrig gehalten werden. Doch im Straßenbetrieb kommt es zu erhöhten Stickoxid-Emissionen. Beim Motor OM 651 kommt außerdem ein sogenanntes Thermofenster zum Einsatz, das die Abgasreinigung des Motors abhängig von der Außentemperatur reguliert. Eine Software reguliert zudem, dass AdBlue nur auf dem Prüfstand in ausreichender Menge eingespritzt wird.

Musterfeststellungsklage im Daimler-Abgasskandal

Zahlreiche Gerichte sind davon überzeugt, dass die Daimler AG die Abgasreinigung seiner Dieselfahrzeuge manipuliert hat, darunter auch viele höchste Instanzen: Der Europäische Gerichtshof (EuGH) und die Oberlandesgerichte (OLG) Naumburg, Köln, Nürnberg und Frankfurt haben sich im Daimler-Abgasskandal bereits verbraucherfreundlich positioniert. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat entschieden, dass Ansprüche gegen die Daimler AG in Betracht kommen. Für geschädigte Verbraucher steigen durch diese Urteile und Entscheidungen die Chancen auf Schadensersatz.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) hat wegen der illegalen Abschalteinrichtungen in Daimler-Fahrzeugen eine Musterfeststellungsklage vor dem Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart eingereicht. Damit soll betrogenen Daimler-Kunden der Weg zu Schadensersatz frei gemacht werden. Wer einen zurückgerufenen Mercedes GLC- und GLK-Modelle mit dem Motortyp OM 651 besitzt – das sind allein in Deutschland rund 50.000 Fahrzeuge –, kann sich der Musterklage anschließen. Als weitere Option können Geschädigte ihre Rechte auch im Rahmen einer Einzelklage durchsetzen.

Jetzt aktiv werden und Verjährung verhindern!

Viele Mercedes-Besitzer haben die behördlichen Rückrufe bereits im Jahr 2018 erhalten, daher könnten ihre Schadensersatzansprüche Ende 2021 verjähren. Wer sich an dem Musterverfahren beteiligt, verhindert die Verjährung, denn eine Musterfeststellungsklage hat wie die Erhebung einer Individualklage eine hemmende Wirkung auf Verjährungen. Dadurch gewinnen die teilnehmenden Kläger Zeit und können auch später noch gegen Daimler vorgehen.

Besitzer eines manipulierten Mercedes GLC oder GLK sollten sich jetzt in das Klageregister eintragen oder bis spätestens Anfang Dezember eine Einzelklage einreichen, damit die Verjährung verhindert wird.

Viele Rechtsanwaltskanzleien vertreten bundesweit Diesel-Fahrer im Dieselskandal und konnten bereits hunderte verbraucherfreundliche Urteile erstreiten, darunter im September 2020 vor dem OLG Naumburg das erste positive Urteil eines Oberlandesgerichts gegen Daimler.