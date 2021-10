the nu company fordert Reinheitsgebot für Schokoriegel / Food-Startup lädt Branchenriesen zum Schokoriegel-Gipfel (FOTO)

Leipzig (ots) - Nach der aufsehenerregenden Kampagne des vergangenen Jahres

(https://www.the-nu-company.com/kampagne/) , fordert das Food-Startup the nu

company - bekannt für seine Schokoriegel nucao - erneut die Lebensmittelbranche

heraus. Die Challenger-Brand lädt im Rahmen der Kampagne " Neue Regeln. Neue

Riegel " zum Schokoriegel-Gipfel nach Leipzig ein - und appelliert an

Großkonzerne wie Nestlé, Storck, Ferrero, Mars, Barry Callebaut, Lindt &

Sprüngli, Mondelez, Bahlsen, Gourvita, Hachez und Lambertz teilzunehmen. Auf der

Agenda steht ein aus ihrer Sicht längst überfälliges " Reinheitsgebot für

Schokoriegel ". Hierfür hat the nu company sechs Forderungen aufgestellt, die

die Gründer mit den Branchenkollegen am 21.Oktober 2021 in Leipzig diskutieren

möchten.



Co-Founder Christian Fenner sagt zu der Initiative: "Letztes Jahr haben wir

lautstark auf die verheerenden Folgen aufmerksam gemacht, die die

Lebensmittelindustrie verursacht. Getan hat sich seitdem viel zu wenig. Deshalb

gehen wir dieses Jahr einen Schritt auf große Hersteller zu, um gemeinsam einen

neuen Weg einzuschlagen. Die Fakten sind schließlich nach wie vor alarmierend:





- Mehr als 50 Prozent der Erwachsenen und 15 Prozent der Kinder in Deutschlandsind übergewichtig .- Jeden Tag landet eine LKW-Ladung Plastik im Meer - auch aus Deutschland.- Der Konsum von tierischen Lebensmitteln nimmt immer noch zu - obwohl einevegane Ernährung den CO2-Fußabdruck signifikant senken könnte.- Noch immer arbeiten über 1,5 Millionen Kinder auf Kakaoplantagen weltweit."All diese Punkte - und die entsprechenden Antworten darauf - möchte the nucompany mit den großen Wettbewerbern am 21. Oktober diskutieren. Dabei hat dienachhaltige Leipziger Food-Brand nicht nur mit den eigenen Produkten bereitsordentlich vorgelegt, sondern auch die aus ihrer Sicht notwendigen sechs Zielebis 2030 formuliert, die nun zur Debatte stehen:1. Zuckergehalt in Schokoriegeln um mindestens 30 Prozent reduzieren.2. Einwegplastikverpackungen durch heim-kompostierbaren Materialien oder Papierersetzen.3. Tierische Zutaten wie Milchpulver durch pflanzliche Alternativen ersetzen.4. Transparenz in der Zutatenliste schaffen durch wenig verarbeitete undmöglichst natürliche Zutaten.5. Kinderarbeit bei Kakaolieferanten vollständig bekämpfen.6. Klimaneutralität oder -positivität der Produkte erreichen.Begleitet wird die Forderung des "Reinheitsgebots für Schokoriegel" durch eineumfangreichen Kommunikationskampagne: mit Außenwerbung in 37 deutschen Städten,einem Kampagnenfilm in den sozialen Medien und großen Aufbauten und Aktionen inSupermärkten.Fenner abschließend: "Das deutsche Reinheitsgebot für Bier geht auf das Jahr1516 zurück. Wir haben uns gefragt, ob ein solches Manifest nicht auch fürandere Produkte funktionieren könnte, damit sie gesundheitliche und nachhaltigeStandards erfüllen. Deshalb werden wir im Gespräch mit Wettbewerbern für unsereBranche gemeinsame Ziele diskutieren - im Interesse unserer Kunden und unseresPlaneten. Das größere Ziel dahinter ist natürlich, dass weitere Kategoriennachziehen und wir eine nachhaltige Transformation der Lebensmittelindustrieanstoßen."Mehr Informationen, Argumente und Fakten: http://the-nu-company.com/nurulesÜber the nu companyDas grüne Food Startup the nu company aus Leipzig fordert dieLebensmittelindustrie heraus und will sie nachhaltig verändern. 2016 von dreiWirtschaftsingenieuren gegründet, hat sich das "purposedriven" Unternehmengesunde, plastikfreie und klimapositive Snacks auf die Fahne geschrieben undzeigt damit, dass positives Wirtschaften keine Utopie mehr ist. Angetriebendurch seine Unternehmens DNA "food for a nu world" denkt das StartupLebensmittel kompromisslos neu: alle Produkte sind natürlicher Herkunft inBio-Qualität, vegan, ohne raffinierten Zucker und eingehüllt in eine speziellentwickelte heimkompostierbare Verpackung aus Zellulose. Auf seinerklimapositiven Mission unterstützt the nu company Aufforstungsprojekte inZusammenarbeit mit der Organisation Eden Projects, indem es für jedes verkaufteProdukt einen Baum pflanzt.