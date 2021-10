KEPLER CHEUVREUX stuft ALSTOM auf 'Hold'

Analysierendes Institut: KEPLER CHEUVREUX

Analyst: William Mackie

Analysiertes Unternehmen: ALSTOM

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 31,50

Kursziel alt: 38,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Alstom von 38,00 auf 31,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Zug- und Bahntechnikkonzern habe Bombardier Transportation zu einem für die Branche pandemiebedingt schwierigen Zeitpunkt übernommen, schrieb Analyst William Mackie in einer Studie vom Freitag. Nun arbeite man bei stark verzögerten Aufträgen an der Realisierung der Synergieziele./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.